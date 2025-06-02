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Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Kucağındaki bebeğine şiddet uygulayıp cinnet geçirdi... Akıl sağlığı raporu istendi, bebek babaya verildi

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#Anne#Bodrum#Bebek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 17:30

Muğla’nın Bodrum ilçesinde A.U. (34), boşanma aşamasındaki eşi Kırgızistan uyruklu D.O. (29) hakkında bebekleri M.A.U.'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulunuldu. Bebeğin geçici velayeti baba A.U.'ya verilirken, D.O. hakkında akıl sağlığı raporu istendi.

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İstanbul'da yaşayan Kırgızistan uyruklu D.O., geçici velayeti kendisinde olan bebekleri M.A.U. ile birlikte Bodrum’daki boşanma aşamasındaki eşi A.U.'nun evine geldi. Aynı evde bir süre kalan çiftin zaman zaman tartıştığı, bu süreçte D.O.'nun bebeğe yönelik şiddet uyguladığı öne sürüldü.

Türkiye bu görüntüleri konuşuyor Kucağındaki bebeğine şiddet uygulayıp cinnet geçirdi... Akıl sağlığı raporu istendi, bebek babaya verildi

BEBEK BABAYA TESLİM EDİLDİ

A.U., 31 Mayıs'ta D.O. hakkında bebekleri M.A.U.'yu ısırıp, tokat atarak darbettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Polis, aynı gün D.O.'yu gözaltına aldı. D.O., ifadesinde M.A.U.'yu ısırmadığını, ağız ve yanağına vurduğunu söyledi. M.A.U. için darp raporu alındı ve geçici olarak babası A.U.'ya teslim edildi.

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Türkiye bu görüntüleri konuşuyor Kucağındaki bebeğine şiddet uygulayıp cinnet geçirdi... Akıl sağlığı raporu istendi, bebek babaya verildi

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla anne hakkında akıl sağlığı raporu istendi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, D.O.'ya ait olduğu belirtilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. D.O.'nun kucağındaki M.A.U. ile kaydedilen görüntüler tepki çekti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Türkiye bu görüntüleri konuşuyor Kucağındaki bebeğine şiddet uygulayıp cinnet geçirdi... Akıl sağlığı raporu istendi, bebek babaya verildi

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#Anne#Bodrum#Bebek

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