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Türkiye böyle boşanma görmedi! Davul zurnalı kutlamaya bağlama cevap

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#Diyarbakır#Boşanma#Kutlama
Türkiye böyle boşanma görmedi Davul zurnalı kutlamaya bağlama cevap
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 16:43

Diyarbakır’da boşanma davası sonrası adliye önünde davul zurnayla kutlama yapan kadına, eski eşi S.Ş. de bağlama çalarak karşılık verdi. S.Ş., çaldığı türkünün ardından "Envanterimde davul ve zurna olmadığı için her zamanki gibi bağlama çalıyorum" dedi.

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Diyarbakır Adliyesi’nde 16 Haziran’da aile mahkemesinde görülen boşanma davasının sonuçlanmasıyla F.Ş. adlı kadın ile eski eşi S.Ş.’nin 24 yıllık evliliği sona erdi.

Türkiye böyle boşanma görmedi Davul zurnalı kutlamaya bağlama cevap

ADLİYE ÇIKIŞI DAVUL ZURNALU KUTLAMA

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F.Ş., mahkeme çıkışı adliye önünde yakınlarıyla davul zurna ile kutlama yapıp halay çekti. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansırken, görüntüler sanal medyada da geniş yer buldu.

Türkiye böyle boşanma görmedi Davul zurnalı kutlamaya bağlama cevap

BAĞLAMALI CEVAP

Davul zurnalı kutlama görüntülerinin ardından kadının eski eşi S.Ş. de bağlamayla ‘Ağlama Gözlerim Mevlam Kerimdir’ türküsünü çaldı. S.Ş., türkünün sonunda da "Envanterimde davul ve zurna olmadığı için her zamanki gibi bağlama çalıyorum. Efendice ve beyefendice sanat yapıyorum" ifadelerini kullandı. Sanal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda iletişim aldı.

Gözden KaçmasınYer: Diyarbakır | Davası sonuçlanan kadın davul zurna çaldırıp ailesiyle halay çektiYer: Diyarbakır | Davası sonuçlanan kadın davul zurna çaldırıp ailesiyle halay çektiHaberi görüntüle
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#Diyarbakır#Boşanma#Kutlama

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