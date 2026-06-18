Türkiye böyle boşanma görmedi! Davul zurnalı kutlamaya bağlama cevap

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Diyarbakır Adliyesi’nde 16 Haziran’da aile mahkemesinde görülen boşanma davasının sonuçlanmasıyla F.Ş. adlı kadın ile eski eşi S.Ş.’nin 24 yıllık evliliği sona erdi.

ADLİYE ÇIKIŞI DAVUL ZURNALU KUTLAMA

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F.Ş., mahkeme çıkışı adliye önünde yakınlarıyla davul zurna ile kutlama yapıp halay çekti. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansırken, görüntüler sanal medyada da geniş yer buldu.

BAĞLAMALI CEVAP

Davul zurnalı kutlama görüntülerinin ardından kadının eski eşi S.Ş. de bağlamayla ‘Ağlama Gözlerim Mevlam Kerimdir’ türküsünü çaldı. S.Ş., türkünün sonunda da "Envanterimde davul ve zurna olmadığı için her zamanki gibi bağlama çalıyorum. Efendice ve beyefendice sanat yapıyorum" ifadelerini kullandı. Sanal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda iletişim aldı.