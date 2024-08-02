Türkiye bölgede istikrar ve huzur abidesi

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Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) dün Beştepe’de toplandı. Toplantı öncesi Anıtkabir’i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve YAŞ üyeleri Aslanlı Yol’dan yürüyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhına geldi. Erdoğan’ın, ay - yıldız motifli çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Burada, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:

FIRSAT VERMEYECEĞİZ

“Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şûra üyeleri olarak bugün bir kez daha zatıalinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, şûramızın 2024 yılı toplantısının ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Dünyada belirsizliklerin arttığı, coğrafyamızda sıcak çatışmaların ve siyasi suikastların yaşandığı kritik bir dönemde Türkiye, bölgesinin istikrar ve huzur abidesi olarak öne çıkmaktadır. Son günlerde yeniden hortlayan, yayılmacı emelleri karşısında gereken her türlü tedbiri alarak vatanımızı, milletimizi, devletimizi ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız. Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyecek, kendi vatandaşlarımızla birlikte dostlarımızın da güven kaynağı olmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun.”

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YAŞ ÜYELERİ ATA’NIN HUZURUNDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki törene, YAŞ üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.

KOMUTA KADEMESİ DEĞİŞMEDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesinin şekillendiği Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararları açıklandı. Erdoğan’ın onayladığı YAŞ kararlarına göre, komuta kademesinde değişiklik olmadı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun görev süresi bir yıl daha uzatıldı. 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 281 olan general ve amiral sayısı, 327’e yükseltildi.

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2 GENERAL YAŞ HADDİNDEN EMEKLİ

* Yaklaşık 1.5 saat süren toplantı sonrası İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere; 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

* 34 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 455 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı.

* 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2024 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildi. 281 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla 327’e yükseltildi.

TERFİ EDİLEN GENERAL VE AMİRALLER

* Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Korgeneraller Levent Ergün ve Metin Tokel Orgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Koramiral Kadir Yıldız Oramiralliğe; Tümgeneraller Tevfik Algan ve Gültekin Yaralı Korgeneralliğe; Tümamiraller Mustafa Kaya ve Yalçın Payal Koramiralliğe; Tümgeneral Yaşar Kadıoğlu Korgeneralliğe terfi ettirildi. Tuğgeneraller İlker Görgülü Erman Kiraz, Mustafa Köksal, Ferat Vural, Ahmet Gülmüş, Rıfat Dönel, İlhan İstanbullu, Yusuf Diker ve Zeynel Abidin Erginbaş Tümgeneralliğe; Tuğamiraller Serhat Sözbir, Mehmet Emre Sezenler, Mevlüt Savaş Bilican ve Recep Erdinç Yetkin Tümamiralliğe; Tuğgeneraller Mete Kuş ve Sadık Uygur Tümgeneralliğe terfi ettirildi.

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MUTLULUK VE ESENLİKLER TEMENNİ EDERİZ

Yazılı açıklamada, “Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde aileleri ve kendilerine mutluluk ve esenlikler temenni ederiz” denildi.