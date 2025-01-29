Türkiye BM’nin insani yardım üssü oldu

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Dünya Gıda Programı, Türkiye’den yürüttüğü operasyonları büyütmek için üst düzey bir heyeti Ankara’ya gönderdi. Ankara’da iki gün boyunca temaslarda bulunan BM Dünya Gıda Programı Direktör Yardımcısı Carl Skau, Hürriyet’e konuştu. Türkiye’nin stratejik öneminin altını çizen Skau, siyasi olarak da Türkiye’nin rolünün anlamlı olduğunu söyledi: “Türkiye coğrafi konumu nedeniyle özellikle bizim stratejik ortağımız. Son iki yılda özellikle burada çok alım yaptık, gıda malzemelerini buradan temin ettik. 2022-2023 yıllarında 500 milyon dolarlık gıda ve servis alımı yaptık. 2024’te 130 milyon dolarlık gıda satın alımı yapıldı. Aynı zamanda Türkiye’yi bir lojistik üs olarak kullanıyoruz. Suriye, Gazze, Libya, Ukrayna’yı buradan destekliyoruz.”

İKİ YILDA 500 MİLYON DOLAR

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Dünya Gıda Programı Ukrayna’dan Libya’ya, Gazze’den Suriye’ye kadar gıda yardımlarını Türkiye üzerinden yapıyor. Bu doğrultuda sadece 2022-2023 yıllarında Türkiye’den 500 milyon dolarlık gıda ve servis alımı yapıldı. Bu malzemeler Tekirdağ, İzmir, Mersin ve Hatay’dan dünyanın en fazla yardım ihtiyacı olan ülkelere ulaştırıldı. Ancak BM Programı, acil durumlarda gıda tedarik etmek ve daha hızlı hareket edebilmek için Türkiye’deki operasyonlarını büyütmek, fiziki olarak kendi depolarını kurmak istiyor. Skau, Ankara’da çok sayıda temasta bulundu.

TEKLİFTEN FAYDALANSINLAR

BM Yüksek Komiseri Filippo Grandi de Türkiye’ye geldi. Grandi, Türkiye’nin dönüş sürecini iyi yönettiğini söyleyerek, “Bana 8 Aralık’tan itibaren 8 bin Suriyelinin döndüğü bilgisi verildi. Mülteciler Türkiye’nin teklifinden faydalanıp ülkelerini gidip görmeliler” dedi.

HER GÜN 6500 KAMYON YOLLARDA

- Dünya Gıda Programı, herhangi bir günde, en gıda güvencesiz ve erişilmesi en zor bölgelere yardım ulaştırmak için ortalama 6 bin 500 kamyon, 140 uçak, 20 gemi ve 850 depodan oluşan bir ağı koordine ediyor.

GAZZE’DE FIRINLAR YENİDEN AÇILDI

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- Gazze’de fırınlar yeniden faaliyete geçti. Ateşkesin ardından WFP Gazze’ye düzenli bir insani yardım akışı sağlamış durumda. Ateşkes sonrası güvenli bir çalışma alanı ve bölgeye daha çok yardım malzemesi ulaştırma fırsatı elde ettiklerini kaydeden Skau, fırınların yeniden açıldığını, hareket halinde olan insanlara ve barınaklarda yaşayan insanlara yemek ulaştırıldığını söyledi.