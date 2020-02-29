Türkiye BMGK Temsilcisi Sinirlioğlu: BMGK savaş suçlarına 'dur' demeli
BM Güvenlik Konseyi toplantısında açıklamalarda bulunan Türkiye'nin BM Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, "BM Güvenlik Konseyi savaş suçlarına 'dur' demeli" ifadeleri kullandı.
Sinirlioğlu konuşmasında, "Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse de güç kullanmakta tereddüt etmeyecek. BM Güvenlik Konseyi savaş suçlarına 'dur' demeli. Türk askerleri hedef alınmaktadır. Türk askerleri bu pis savaşa çekilmek istenmektedir. Yıllardır muhalif güçler öldürülmektedir. Bu sefer doğrudan Türkleri hedef aldılar. Bazı sözleşmeli askerler bu farkı bilmiyor olabilirler ancak öğrenmek istiyorlarsa onlara öğretiriz. Biz sizlerden minnettarlık değil sorumluluk paylaşımı istiyoruz. Bu yüzden binlerce sivilin hayatı hepimizin sorumluluğunda. Hala Suriye temsilcisi utanmadan, milyonlarca evinden edilmiş Suriyeli'nin "terörist" olduğunu söylüyor." dedi.
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