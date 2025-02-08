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Türkiye beyaza büründü

Güncelleme Tarihi:

#Kar Yağışı#Hava Durumu#İstanbul Kar Yağışı
Türkiye beyaza büründü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 07:00

YURDUN büyük bölümünde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yollar kapandı, bazı sürücüler kaza yaptı.

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Kar yağışının yoğun yaşandığı bazı bölgelerde eğitime 1 gün ara verildi. Karın keyfini çocuklar ve gençler çıkardı. Kızaklarıyla sokaklara çıkıp kaydılar, kartopu oynadılar. İstanbul’da çarşamba günü başlayan kar yağışı, önceki gecenin ilerleyen saatlerine kadar etkili oldu. Avrupa yakasında yer yer etkili olan kar yağışı drone ile havadan görüntülendi. 

BÜYÜLEYİCİ MANZARALAR

İstanbul’da etkili olan kar yağışı ile Çamlıca Tepesi de beyaza büründü. Kimi hatıra fotoğrafı çektirirken kimi ailesiyle birlikte kardan adam yaptı. Çocuklar da kartopu oynayarak eğlendi. Beyaza bürünen caddeler beraberinde kazaları da getirdi. İstanbul’da kar yağışı nedeniyle hasarlı ve hafif yaralamalı trafik kazaları meydana geldi.

Bursa İnegöl’de kar keyfini çıkarmak isteyen bir vatandaş otomobilinin tavanına yaptığı kardan adamın başına huni koyup, şehir turu attı.

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Türkiye beyaza büründü

KARTPOSTALLIK ŞELALE

Afyonkarahisar’da hafta içi yaşanan kar yağışı sonrası hava sıcaklıkları da hissedilir derecelerde azalarak eksi 5’lere kadar düştü. Halk arasında Su Uçtu Şelalesi olarak bilinen şelale de dondu. Ardahan’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken hissedilen sıcaklık eksi 25’e kadar düştü. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi aştığı kentte ulaşımda aksamalar yaşandı.

Türkiye beyaza büründü

 

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#Kar Yağışı#Hava Durumu#İstanbul Kar Yağışı

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