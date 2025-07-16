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Türkiye Belediyeler Birliği'nde yeni başkanvekili Vahap Seçer oldu

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#Türkiye Belediyeler Birliği#Mersin#Vahap Seçer
Türkiye Belediyeler Birliğinde yeni başkanvekili Vahap Seçer oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 19:09

Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) yeni başkanvekili Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer oldu.

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TBB Başkanvekili olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından TBB’de yeni başkanvekili seçimi yapıldı. Divan Başkanlığı görevini TBB 2'nci Meclis Başkanvekili Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun yürüttüğü Meclis Toplantısında, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, başkanvekilliğine aday oldu. İlk 2 turda yeterli oy oranı sağlanamamasının ardından 3'üncü turda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 453 oy alarak yeni TBB Başkanvekili seçildi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise 199 oy aldı.

Türkiye Belediyeler Birliğinde yeni başkanvekili Vahap Seçer oldu

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Seçer, yaptığı açıklamada, "Mevzuat gereği, 2026 yılının Haziran ayına kadar eğer bu süreçte olumsuz bir gelişme olmazsa, benim başkanlığımda, encümen üyelerimizle beraber siz değerli meclis üyelerimizle, Ekrem Başkan’dan ve Zeydan Başkan’dan aldığımız bayrağı taşıyacağız, aynı anlayışla. TBB’den günümüzde en çok gerekli olan adaletli hizmet alınmaya devam edilecektir. Hukuk, siyasetin aracı olamaz. Hukuk siyasetin vesayeti altında kalamaz. Bu bir çağrıdır; Türkiye’ye demokratikleşme, barış, huzur ve reformu yerelden başlatmalıyız" dedi.

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#Türkiye Belediyeler Birliği#Mersin#Vahap Seçer

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