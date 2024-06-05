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Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nda 'kayyum' tartışması

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#Türkiye Belediyeler Birliği#Hakkari#Kayyum
Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısında kayyum tartışması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 15:51

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı'nda, Hakkari Belediye Başkanlığı'na İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanması nedeniyle tartışma çıktı.

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TBB'nin yeni yönetiminin belirleneceği Meclis Toplantısı, Ankara'da toplandı. En yaşlı üye sıfatıyla Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün başkanlık ettiği toplantıda, Divan Heyeti oluşturuldu. Ahmet Türk, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla kayyum atanarak Hakkari Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılmasını kınadıklarını söyledi. Salonda bulunan bazı AK Parti'li ve MHP'li belediye başkanları, 'Biz kınamıyoruz' diyerek tepki gösterdi.

Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısında kayyum tartışması

Ahmet Türk'e tepki gösteren belediye başkanları, kararın hukuki olduğunu söyledi. Bazı belediye başkanları da kararın siyasi olduğunu savundu. Tartışmalardan sonra, birliğin 2023 yılı faaliyet raporu ve 2023 yılı bütçe kesin hesabı görüşüldü. Ardından TBB Başkanlığı'na aday olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in başkanlık divanı ve encümen üyelerinden oluşan listesi katip üyelerce okundu. 868 delegenin oy kullanacağı seçimde, CHP'nin 448 delegesi bulunuyor. 

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Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısında kayyum tartışması

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#Türkiye Belediyeler Birliği#Hakkari#Kayyum

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