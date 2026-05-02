Türkiye Belediyeler Birliği Meclis toplantısında 'İmamoğlu' gerginliği

TTB Meclisi; TBB Başkanı, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu üyeleri ile encümen üyeleri seçimini yapmak üzere Ankara'da otelde toplandı.

TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in açılış konuşmasının ardından divanda konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İBB davası kapsamında tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak istedi.

Buna karşı çıkan AK Parti'li belediye başkanları ile CHP'li belediye başkanları arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek arbedeye döndü. Arbedenin sona ermesi ardından toplantı devam etti.

VAHAP SEÇER, TBB BAŞKANI SEÇİLDİ

Seçim gündemiyle toplanan TBB Meclisi, Birlik Başkanı, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu üyeleri ile Encümen üyelerini seçti. Meclis toplantısının Divan Başkanlığını, Meclis 1'inci Başkan Vekili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu üstlendi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran da divanda katip üye olarak görev aldı. Toplantıda gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından seçime geçildi.

Birlik Başkanlığı için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel aday gösterildi. Yapılan oylamada 446 meclis üyesinin oyunu alan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, TBB Başkanı seçildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise 311 oy aldı.