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Türkiye-Belçika Siyasi İstişareleri Brüksel’de yapılacak

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#Dışişleri Bakanlığı#Belçika#Brüksel
Türkiye-Belçika Siyasi İstişareleri Brüksel’de yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2023 18:43

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Belçika arasındaki siyasi istişarelerin dışişleri bakan yardımcısı düzeyinde Brüksel’de yapılacağını açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye-Belçika siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Belçika Dışişleri, Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Jeroen Cooreman başkanlığındaki heyetler arasında 13 Kasım 2023 tarihinde Brüksel’de yapılacaktır. Toplantıda Belçika ile ikili ilişkilerimizin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ve güncel uluslararası konular hakkında da görüş alışverişinde bulunulacaktır” denildi.

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#Dışişleri Bakanlığı#Belçika#Brüksel

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