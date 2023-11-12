Türkiye-Belçika Siyasi İstişareleri Brüksel’de yapılacak

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye-Belçika siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Belçika Dışişleri, Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Jeroen Cooreman başkanlığındaki heyetler arasında 13 Kasım 2023 tarihinde Brüksel’de yapılacaktır. Toplantıda Belçika ile ikili ilişkilerimizin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ve güncel uluslararası konular hakkında da görüş alışverişinde bulunulacaktır” denildi.