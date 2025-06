Türkiye Basın Federasyonu Filistin için tek ses oldu... 20 kanaldan 24 saat canlı yayın

Haberin Devamı

İSTANBUL’da Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyonda, Türkiye ve dünyadan 60 gazeteci Filistin’deki mazlumlar ve çocuklar için 24 saat boyunca ortak canlı yayınla İsrail zulmünü dünyaya göstermek için bir araya geldi. Uydudan 20 kanalın canlı verdiği 24 saatlik yayına Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, İspanya, İrlanda’dan da gazeteciler katıldı. Sultanahmet Meydanı’nda dün saat 12.00’de başlayıp, 24 saat boyunca aralıksız devam eden canlı yayınlarla İsrail’in savaş suçunun anlatıldığı protesto eylemine İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da destek verdi.

ALTUN: BÜYÜK BİR VAHŞET

7 Ekim 2023’ten bu yana dünyanın gözleri önünde bir soykırım ve çok büyük bir insanlık suçu işlendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “One minute” çıkışından sonra İsrail mitinin yıkıldığına dikkat çekti ve özetle şunları söyledi: “Kötülük makinesi İsrail, bir taraftan insanlık suçunu işlerken diğer taraftan da bunu görünmez kılmak için elinden geleni yapıyor. Bütün dünyada lobileri, bağlantıları aracılığıyla bu zulmü görünmez kılmak ve gerçekten Filistinlileri tarihten silmek, Filistin diye bir devlet ortaya çıkmasın diye büyük gayret sarf ediyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana tarihte görülmemiş boyutlarda katliamlarla, saldırılarla karşı karşıya kaldık. Bir taraftan soykırım, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne göre suç. Baktığınız zaman her haliyle büyük bir vahşet.

SOYKIRIM VE KENTKIRIM

İsrail, çevreye, ibadet mekânlarına saldırıyor, şehirleri de tarumar ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin tanımladığı haliyle İsrail bir yanıyla ‘soykırım’, bir yanıyla ‘kentkırım’ yapıyor. Bu coğrafyada insanlığı, doğayı, çevreyi, şehirleri tarumar ediyor. 7 Ekim’den itibaren hızlanmış olsa da esasında bunun çok ciddi bir tarihsel arka planı var. Biz ısrarla bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler kürsüsünden çok tarihi bir soru sordu. ‘İsrail’in sınırları neresidir’ dedi ve haritayı gösterdi. Evet, İsrail’in sınırları neresidir? Somut olarak taleplerimizin, gayretlerimizin başında her şeyden önce bir an önce kalıcı ateşkesi sağlamak var. İnsani yardımların bir an önce, aksamaksızın, hızlı ve koordineli bir şekilde doğrudan bu Gazzelilere, Filistin halkına ulaştırılması var. Bunun bir an önce sağlanması, kalıcı barışın sağlanması, bu savaşın ortadan kalkması lazım.”

‘GAZETECİLER İSRAİL’İ RAHATSIZ EDİYOR’

- Fahrettin Altun, gazetecilerin varlığının İsrail’i çok ciddi şekilde rahatsız ettiğini söyledi: “7 Ekim’den itibaren 221’in üzerinde gazeteciyi bu nedenle şehit etti. Çünkü her bir gazeteci orada İsrail’in yalanlarını çürütüp, İsrail’in zulmünü bütün dünyaya gösteriyor. Suriye nasıl özgürleştiyse, nasıl ki Halep, Şam özgürleştiyse, Kudüs de Gazze de Batı Şeria da özgürleşecek. Ve bütün mazlum Filistin halkı inşallah özgürlüğüne kavuşacak. Nasıl ki Suriyeli kardeşlerimiz bu mücadeleyi verdiler ve karşılığını aldılar, Filistin halkı da alacak.”