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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan 'avukatlık asgari ücret tarifesi' müjdesi

#Metin Feyzioğlu#Avukatlık#Asgari Ücret
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlundan avukatlık asgari ücret tarifesi müjdesi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Biraz önce Resmi Gazete'ye avukatlık asgari ücret tarifesini enflasyon oranının üzerinde yüzde 25 artışla gönderdik. Maliye Bakanımız, Adalet Bakanımız ile yakın bir çalışma içinde." dedi.

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Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk'ü makamında ziyaret eden Feyzioğlu, burada mesleğe yeni başlayacak avukatlar için düzenlenen ruhsat verme ve yemin törenine katıldı.

Feyzioğlu, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, barolara olabildiğince hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu ve ihtiyaçlarını yerinde görmek için bu kurumları ziyaret ettiğini söyledi.

Metin Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"Bizim önceliğimiz, avukat, bizim önceliğimiz bu ülke, bu millet. Üstümüze düşeni aralıksız yapıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'dinlenmemek üzere yola çıkanlar hiç yorulmazlar.' Günlerdir yoldayız. Biz oturarak hizmet etmedik. Biz fildişi kulelerimizden atıp tutmadık. Biz her zaman sahadaydık. Barolarımızın yanındaydık. Adliye koridorlarındaydık. Meslektaşlarımızın duruşma bekledikleri avukat odalarındaydık. Dertleri orada dinledik. Çözüm önerilerini orada aldık ve adım adım çözümleri hep birlikte hayata geçirdik."

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE ARTIŞ

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Feyzioğlu, özellikle genç meslektaşlarının yaşam standartlarının yükseltilmesi için yaptıkları çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bugün de size güzel bir müjde vereyim. Biraz önce Resmi Gazete'ye avukatlık asgari ücret tarifesini enflasyon oranının üzerinde yüzde 25 artışla gönderdik. Maliye Bakanımız, Adalet Bakanımız ile yakın bir çalışma içinde. Avukatların, özellikle genç avukatların yaşamlarını bağladıkları, onlar için yaşamsal önemde olan asgari ücret tarifesini enflasyonun üzerinde bir artışla Resmi Gazete'ye gönderdik. CMK tarifesinde ise adli yılın açılışında şunu söylemiştim, CMK tarifesi de ayrı bir tarifedir. Genç meslektaşlarımız heyecanla bekliyorlar. Yüzde 30 artışla ilan edileceğini duyacaksınız. Müjdemiz onunla da kalmayacak. Adli yardımlardan ve CMK'de görev alan meslektaşlarımızın üzerindeki KDV yükünü de azaltmak suretiyle aslında tarifelere dolaylı bir zam daha yapmış olacağız. CMK tarifesinde beklentimiz yüzde 30 gerçek zam, KDV indirimiyle yüzde 42 bir zam. Tarihte görülmemiş bir zam olacak. Böylelikle meslektaşlarımızın iş, aş ve ekmek derdine bir nebze olsun merhem sürebileceğimizi ümit ediyorum."

Aralık ayında yapılacak genel kuruldan sonra da başkan olmaya devam edeceğini belirten Feyzioğlu, şunları kaydetti:

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"Kanunda genel kurulun nasıl yapılacağı bellidir. Kanuna göre başkanlar gelir, delegeler gelir, 4-5 Aralık'ta seçimimiz var. Bölgelerde ön seçimlerle bir algıyı yönetmek amaçlı ya da kamuoyuna bir mesaj vermek amaçlı genel kurul çalışması, açıkçası benim çok anlayabildiğim bir çalışma değil. Tabii yapanlara saygım var. 31 baro başkanının bir tercihte bulunduğu, pek çoğunun boş oy attığını öğrendiğimiz ve topu topu 9 baro başkanının oyuyla bir kişinin, bir sayın baro başkanımızın gazetelere 50 baronun ortak adayı olarak lanse edilmesini bir algı yönetimi olarak görüyorum. Seçimlerde bunlar olur. Biz algı yönetmeye çalışmıyoruz. Biz işte buradayız."

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Programa Erzurum, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt ve Elazığ Baro Başkanları katıldı.

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#Metin Feyzioğlu#Avukatlık#Asgari Ücret

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