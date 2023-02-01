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Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları Sarıkamış’ta bir araya geldi

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#Hulusi Akar#Azerbaycan#Gürcistan
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 22:31

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile Sarıkamış’ta üçlü görüşme gerçekleştirdi.

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Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Kış Tatbikatı 2023’ün yarın gerçekleştirilecek seçkin gözlemci günü faaliyetlerini takip etmek üzere Kars’a geldi. Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi Kars Harakani Havaalanı'nda Vali Türker Öksüz, 3. Ordu Komutanı Yavuz Türkgenci ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti için Türkiye’ye gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov’u havalimanında karşılayan Akar daha sonra beraberindekilerle General Mithat Kopsavaş Kışlası’na hareket etti. Akar burada Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze üçlü görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede TSK komuta kademesi de yer aldı.

Görüşmede askeri eğitim ve işbirliği konuları ile bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi. Bakanlar Akar, Hasanov ve Burchuladze yarın gerçekleştirilecek Kış Tatbikatı 2023’ün seçkin gözlemci günü faaliyetlerini de birlikte takip edecek. Öte yandan üç ülkenin savunma bakanı daha önce Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında 21 Aralık’ta Milli Savunma Bakanı Akar’ın ev sahipliğinde Kayseri’de bir araya gelmişti.

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#Hulusi Akar#Azerbaycan#Gürcistan

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