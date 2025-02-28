Türkiye Azerbaycan Üniversitesi’nden 4. toplantı

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YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi’nin Türkiye ile Azerbaycan arasında derin dostluk ve kardeşliğin en güzel nişanelerinden bir tanesi olduğunu vurguladı. Özvar, “Bu örnek üniversiteyi önümüzdeki yıllarda daha da sağlamlaştırarak ve kurumsal temellerini güçlendirerek değil bölgedeki bütün ülkelere hizmet verecek uluslararası bir yükseköğretim kurumu haline getirmek istiyoruz” dedi. Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev de Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi’nin iki ülke ilişkilerinin daha da güçlenmesine vesile olacağını ifade etti.