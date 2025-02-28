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Türkiye Azerbaycan Üniversitesi’nden 4. toplantı

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#Azerbaycan Üniversitesi#YÖK#Erol Özvar
Türkiye Azerbaycan Üniversitesi’nden 4. toplantı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 07:00

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi 4’üncü Mütevelli Heyeti Toplantısı, YÖK Başkanı Erol Özvar, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi’nde program açan Hacettepe Üniversitesi, İTÜ ve ODTÜ rektörlerinin de katılımıyla Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nde gerçekleştirildi.

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YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi’nin Türkiye ile Azerbaycan arasında derin dostluk ve kardeşliğin en güzel nişanelerinden bir tanesi olduğunu vurguladı.  Özvar, “Bu örnek üniversiteyi önümüzdeki yıllarda daha da sağlamlaştırarak ve kurumsal temellerini güçlendirerek değil bölgedeki bütün ülkelere hizmet verecek uluslararası bir yükseköğretim kurumu haline getirmek istiyoruz” dedi. Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev de Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi’nin iki ülke ilişkilerinin daha da güçlenmesine vesile olacağını ifade etti. 

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#Azerbaycan Üniversitesi#YÖK#Erol Özvar

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