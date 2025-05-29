Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Kalkınma Yolu’nda Laçın buluşması

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın bulunduğu uçak dün Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği üçüncü havalimanı olan Laçın Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün tarafından karşılandı. Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Erdoğan ve Aliyev’e havalimanının sembolik anahtarları takdim edildi. Erdoğan ile Aliyev, daha sonra havalimanı binasını gezip yetkililerden bilgi aldı. Havalimanı maketini inceleyen Erdoğan, Dost Agropark standını gezdi. Erdoğan ve Aliyev, açılışın ardından, Kelbecer-Laçın Otoyolu, köprü ve viyadüklerde de incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR KONUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın Uluslararası Havalimanı’nın açılışının ardından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili görüşme yapacağı otele girişinde basın mensuplarına “Laçın’ın her şeyden önce böyle muhteşem bir havalimanına kavuşmuş olması, üçüncü havalimanı olarak Azerbaycan’ı çok daha güçlü bir konuma taşıdı. Fuzuli, Fuzuli’den sonra Laçın ve burada yapılacak törenlerle inşallah Azerbaycan geniş ufka bakmış olacak” dedi.

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LAÇIN’DA 3’LÜ ZİRVE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in katılımıyla Laçın’da gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi’nde de özetle şu mesajları verdi:

“Üç kardeş ülkeyiz. Bölgemizde yaşanan gelişmeler, ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın ne denli önemli olduğunu her geçen gün ortaya koyuyor. 30 yıl işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasıyla artık bölgenin istikrar, refah, kalkınmanın odağı haline gelmesini arzuluyoruz. Zorluklar karşısında dayanışma ve ortak hareket kabiliyetimizin geliştirilmesini bir seçim değil, zaruret olarak görüyoruz.

KALICI BARIŞ İÇİN KATKIYA HAZIRIZ

(Hindistan-Pakistan gerilimi) Gergin dönemde ilk günden Pakistan’la dayanışmamızı açık şekilde beyan ettik. Temennimiz ilan edilen ateşkesin kalıcı barışa evrilmesidir. Türkiye bu yolda yapabileceği her türlü katkıyı yapmaya hazırdır. Kalkınma Yolu, Orta Koridor ve Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru gibi projelere birlikte katkı sağlayacağız. Kutuplaşmanın derinleştiği bu günlerde uluslararası sistemin bir meşruiyet krizine giderek sürüklendiğine şahit oluyoruz. İsrail’in Gazze’de mezalimi karşısında yayılmacı politikaları oluşturuyor. Gazze’de katledilen masum çocuklar ve insanların hakkını savunmaya devam etmekte kararlıyız. Bölgenin huzurunu bozmaya çalışan girişimlere karşı duracağız. Coğrafyamız kana ve gözyaşına doymuştur. Dünyaya Gazze’de kalıcı ateşkesin tesisi, acil insani yardımların ulaştırılması için İsrail yönetimi üzerindeki baskıyı artırmaları çağrısında bulunuyoruz.”

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ÜÇ LİDERDEN KARDEŞLİK MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Laçın’da havalimanı açılışının ardından Azerbaycan ve Pakistan liderleriyle birlikte üçlü zirveye katıldı. Zirvede üç ülkeden de ‘kardeşlik ve güçlü işbirliği’ mesajları geldi.

HAVALİMANINI HİZMETE AÇTILAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le birlikte Laçın Uluslararası Havalimanı’nın açılış kurdelesini kesti.

AZERBAYCAN’IN EN YÜKSEK HAVALİMANI

- Bin 800 metre rakımlı bölgede yer alan havalimanı, dağlık arazide kayalar oyularak ve bölge düzleştirilerek inşa edildi. Laçın Uluslararası Havalimanı, Azerbaycan’ın en yüksek rakımlı havalimanı olma özelliğini taşıyor. 2021 yılında temeli atılan havalimanı, Laçın kent merkezine 30, Şuşa’ya 70, Kelbecer’e ise 60 kilometre mesafede bulunuyor. Pist uzunluğu 3 bin metre, genişliği 60 metre olan havalimanında, saatte 200 yolcuya hizmet verebilecek terminal binası yer alıyor. Laçın Uluslararası Havalimanı’nın faaliyete geçmesiyle Azerbaycan’daki uluslararası havalimanlarının sayısı da 9’a yükseldi.

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FUZULİ VE ZENGİLAN

Erdoğan, Fuzuli ve Zengilan havalimanlarının da açılışını yapmıştı. Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı bölgelerde inşa edilen ilk havalimanı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı, 26 Ekim 2021’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev’in katılımıyla hizmete açılmıştı. Erdoğan ve Aliyev ayrıca, 20 Ekim 2022’de Zengilan Uluslararası Havalimanı’nın da açılışını yapmıştı.

GENİŞ HEYET EŞLİK ETTİ

- Azerbaycan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Kürşat Zorlu, Ali İhsan Yavuz, Zafer Sırakaya, Hüseyin Yayman, Halit Yerebakan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de eşlik etti.

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ALİYEV: COĞRAFYANIN ENERJİ HARİTASI DEĞİŞTİ

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı Aliyev zirvenin Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’nde ve Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın’da düzenlenmesinin güçlü bir sembolik anlam taşıdığını belirterek, şöyle dedi:

“Bugünkü zirve, ikinci kez gerçekleştiriliyor. Geçen yıl Temmuz ayında ilk zirve düzenlenmişti. Bu geleneği sürdüreceğimize eminim. Birbirimizin başarılarıyla gururlanıyor, zor zamanlarda birbirimize destek oluyoruz. Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye, her zaman egemenlik, toprak bütünlüğü ve adaletten yana. Biz de her zaman kardeşlerimizin yanında olduk. Bugün halklarımızın birliğini bir kez daha teyit ediyoruz.

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Ülkelerimiz enerji güvenliği konusunda bölgesel ve küresel ölçekte stratejik rol üstleniyor. Azerbaycan ve Türkiye’nin işbirliği sayesinde sadece bölgemizin değil, geniş bir coğrafyanın enerji haritası değişti. Yenilenebilir enerji üretimi ve ihracatı konularında büyük projelere başladık.”

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise “Yaşasın Pakistan-Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve dostluğu” dedi.