Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan üçlü bakanlar toplantısının ikincisi Ankara'da düzenlenecek

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan arasındaki üçlü mekanizma toplantısının ikincisi yarın Ankara'da gerçekleştirilecek. Toplantıya, Türkiye'den tarafından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katılacak. Azerbaycan ve Özbekistan'dan ise dışişleri bakanlarının yanı sıra ticaret, ekonomi ve ulaştırma bakanları da katılacak.

Üçlü mekanizma ile üç ülkenin dış politika, ticaret ve bağlantısallık konularındaki iş birliği ve eş güdümünün artırılması, ayrıca, Uluslararası Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor'unun geliştirilmesinin teşvik edilmesi hedefleniyor. (