Türkiye-Azerbaycan ortak medya platformu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev ile görüştü. Altun ve Hikmet Hacıyev, İstanbul’da dün ikili görüşmelerinin ardından, iki ülkenin medya ve iletişim alanındaki kurumlarının üst düzey yetkililerinin katılımıyla düzenlenen heyetlerarası toplantıya başkanlık etti. Altun, hem Türkiye’nin hem de Azerbaycan’ın, hayati çıkarlarına ve mevcudiyetlerine yönelik muhtelif tehditlerle karşı karşıya olduğunu, bu saldırıların doğrudan Türk milletine ve Türklüğe karşı yapıldığını ifade etti.

HER İKİ ÜLKEYE ALGI OPERASYONU

Altun, aynı zamanda hem Türkiye’ye hem de Azerbaycan’a yönelik itibar suikastlarına ve algı operasyonlarına kalkışıldığını dile getirdi. Altun, özetle şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımızın Bakü ziyaretleri sırasında temellerini attığımız yeni ortaklıkları, somut adımlara dönüştürmek arzusundayız. Küresel koşullar göz önünde bulundurulduğunda bunun aslında bir tercih değil, zorunluluk olduğu anlaşılacaktır. Türkiye ve Azerbaycan’a saldıranlar, devletlerimiz aleyhinde dezenformasyon ve itibarsızlaştırma faaliyetleri yürütenler, vatandaşlarımızın canına, malına kast edenler bir olduğuna göre; bize de ancak bir olmak, iri olmak, diri olmak düşer. Bu noktada Türkiye-Azerbaycan Medya Platformu oluşturmak üzere mutabakata vardık. Bu platform aracılığıyla iki ülke medyasının entegre şekilde hareket etmesini, halkların bilgilendirmesi noktasında etkin şekilde faaliyet gösterilmesini, özellikle sosyal medya tarafında ortaya çıkan tezviratlar ve dış dünyadan gelen kara propagandalar ile mücadele noktasında ortak stratejiler üretilmesini değerlendirdik.”