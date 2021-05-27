Türkiye - Azerbaycan maçının ardından dostluk mesajı: 'Bir millet iki devlete yakışır bir hazırlık maçı'

Yapılan karşılaşmanın bir kardeşlik maçı olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Kardeş Azerbaycan ile milli takımımız arasında dostça, kardeşçe bir maç izledik. Tabii takımımız bu manada Antalya’da kampını sürdürüyor, futbolcularımız, hocamızla, federasyonumuzla beraber. Sayın bakanımız da sağ olsun yanımızdaydılar. Hamdolsun güzel bir atmosfer var, hava var, inanç var. İnşallah şampiyonada millilerimiz bizi gururla temsil edecekler, ona inanıyoruz. Tabii aynı zamanda Azerbaycan Federasyon Başkanımız Rövneg Abdullayev Beyefendi de bizimle birlikteydi. Ona da teşekkür ediyoruz. Azerbaycan - Türkiye kardeşliği inşallah ilelebet devam edecek. Ben bu vesileyle tüm sporculara, teknik ekiplere de teşekkür ediyorum” dedi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: BİR MİLLET İKİ DEVLETE YAKIŞIR BİR MAÇ OLDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şampiyona öncesi iki kardeş takımın memleketi Alanya’da hazırlık maçı yapmasının kendisini memnun ettiğini söyledi. Çavuşoğlu, “Bugün gerçekten iyi bir hazırlık maçı oldu. Azerbaycan Milli Takımı’nı da çok iyi gördük. Mücadele eden bir takım. Milli Takımımız da inşallah Avrupa Şampiyonası'nda önce gruplardan çıkıp sonra şampiyonluğa doğru gidecek. Şenol hocamızın liderliğinde takımımıza güveniyoruz. Bugün de iyi bir hazırlık maçımız oldu. Takımımız da formda, iyi mücadele etti. Sonuçta bir millet iki devlete yakışır bir hazırlık maçı oldu.

Ayrıca bazı maçlarımızı da Azerbaycan’da oynayacağız. Kardeş takım Azerbaycan’ın da milli takımımıza uğurlu geleceğine inanıyoruz. Bugün az sayıda seyirci vardı. Alanyalı seyircilere özellikle teşekkür ediyorum. Hem Türkiye hem de Azerbaycan lehine tezahürat yaptılar. Tabii spora siyaseti karıştırmıyoruz ama milletimizin duyguları hem Azerbaycan’a hem de Türkiye’de yüksek derece. Karabağ’ın kime ait olduğunu gayet güzel bir şekilde hatırlattılar. Koronavirüs tedbirleri kapsamında stadyuma gelen az sayıda seyircilerimize özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AZERBAYCAN FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI ABDULLAYEV: 'TÜRKİYE İNANIYORUM Kİ ŞANSLI BİR ÇIKIŞ YAKALAYACAK'

Rövneg Abdullayev ise şöyle dedi: “Türkiye’ye başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Roma’dan galip gelecekler. Azerbaycan’da biz taraftarlarla Türkiye’nin zaferlerini seyredeceğiz ve zaferler diliyorum. İnanıyorum ki Bakü stadında Türkiye şanslı bir çıkış yakalayacak ve biz Azerbaycanlı taraftarları sevindirecek”

NİHAT ÖZDEMİR: “BU BİR BAŞLANGIÇTIR”

TFF Başkanı Nihat Özdemir, “2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hazırlık dönemine Antalya'da başladık. Bugün de dost, kardeş Azerbaycan ile ilk hazırlık maçımızı yaptık ve ilk hazırlık maçımızı da bizi her zaman sıcak duygularla kabul eden, ağırlayan, misafirperverliğiyle her zaman gönlümüze taht kuran Alanya'da başladık. İkinci maçımızı da Antalya'da Gine ile oynayacağız. O da 31 Mayıs Pazar günü olacak. Güzel bir maç oldu, iyi bir mücadele oldu. Her zaman, bakanımızın dediği gibi, 'iki devlet tek millet' sloganıyla taraftarlar maç boyu desteklediler.

Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda ilk maçımızı Azerbaycan ile oynadık. İki önemli, Galler ve İsviçre maçımızı Bakü de oynayacağız. Bu bir başlangıçtır. İnşallah başarılarımız devam edecek ve grubumuzdan da çıkıp yolumuza devam edeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Sayın Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımızla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

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