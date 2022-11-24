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Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları İkinci Toplantısı Aktau'da gerçekleştirilecek

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#Dışişleri Bakanlığı#Azerbaycan#Kazakistan
Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları İkinci Toplantısı Aktauda gerçekleştirilecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 20:09

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları İkinci Toplantısı'nın Kazakistan’ın Aktau şehrinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları İkinci Toplantısı, 25 Kasım 2022 tarihinde Kazakistan’ın Aktau şehrinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu toplantıya Gürcistan’ın da katılım sağlaması beklenmektedir. İlki 27 Haziran 2022 tarihinde Bakü’de gerçekleştirilen mekanizmayla üç ülkeyi ilgilendiren konularda mevcut eşgüdümün pekiştirilmesi ve karşılıklı yarar temelinde bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Toplantı sırasında ilk toplantıda kabul edilen Bakü Deklarasyonu uyarınca Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan topraklarından geçen Orta Koridor güzergahının geliştirilmesi ve faaliyete geçebilmesi için '2022-2027 yol haritası'nın imzalanması planlanmaktadır” denildi.

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#Dışişleri Bakanlığı#Azerbaycan#Kazakistan

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