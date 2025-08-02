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Türkiye, Azerbaycan, Katar ve Suriye'den "Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı"na ilişkin ortak açıklama

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#Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı#Enerji Projeleri#Doğal Gaz Arzı
Türkiye, Azerbaycan, Katar ve Suriyeden Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattına ilişkin ortak açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 19:31

Türkiye, Azerbaycan, Katar ve Suriye, "Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı"nın devreye girmesi dolayısıyla ortak açıklama yaptı. Açıklamada "Bölge halklarının güvenlik, kalkınma ve karşılıklı güvenin nimetlerinden birlikte faydalanacağı, ayrılıklara değil işbirliğine dayalı bir gelecek inşa etmeye olan bağlılığımız devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının X sosyal medya hesabından paylaşılan ortak açıklamada, Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı'nın 4 ülke arasındaki bağların derinleşmesinde önemli bir adım olduğu belirtildi.

“NORMALLEŞME SÜRECİNE HAYATİ BİR DESTEK”

Bölgesel dayanışmanın simgesi olan hattın açılışını ve Azerbaycan'dan Suriye'ye doğal gaz arzının başlamasını birlikte ilan etmekten duyulan onur vurgulanan açıklamada, rekor sürede hayata geçirilen projenin, Aralık 2024'teki tarihi gelişmelerin ardından başlayan Suriye'nin çatışma sonrası yeniden imar ve normalleşme sürecine hayati bir destek teşkil ettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin Kilis ili ile Suriye'nin Halep kenti arasında uzanan ve günlük 6 milyon metreküp kapasiteye sahip olan bu yenilenmiş boru hattı 2 Ağustos 2025'te resmi olarak faaliyete geçmiştir. Katar Devleti, Katar Kalkınma Fonu aracılığıyla bu girişim kapsamında Suriye Arap Cumhuriyeti'nin toparlanma ve istikrar sürecine elektrik üretimini desteklemek suretiyle bağlılığını bir kez daha teyit etmektedir. Halep Elektrik Santrali'ne doğal gaz akışının başlamasıyla birlikte, Suriye'de elektrik arzı önemli ölçüde artacaktır."

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Türkiye, Azerbaycan, Katar ve Suriyeden Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattına ilişkin ortak açıklama

“SURİYE EKONOMİSİNİN YENİDEN CANLANMASINA KATKI SAĞLAYACAK”

Bu girişimin insani etkisi bakımından güçlü bir anlam taşıdığı, Suriye ekonomisinin hatla yeniden canlanmasına ve halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesine doğrudan katkı sağlayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca ülkelerimiz bölgede barış, istikrar ve refahı güçlendirme yönündeki kararlılıklarını bir kez daha teyit etmektedir. Bölge halklarının güvenlik, kalkınma ve karşılıklı güvenin nimetlerinden birlikte faydalanacağı ayrılıklara değil işbirliğine dayalı bir gelecek inşa etmeye olan bağlılığımız devam etmektedir."

 

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#Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı#Enerji Projeleri#Doğal Gaz Arzı

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