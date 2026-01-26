×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Türkiye, Aynularab'a 11 tır insani yardım malzemesi sevk etti

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye#AFD#Türk Kızılay
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 20:59

Türkiye, Suriye'nin Aynularab bölgesindeki sivil halka ulaşması amacıyla 11 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

Haberin Devamı

Suriye yönetimi 18 Ocak Mutabakatı’nın hayata geçirilmesi için SDG’ye ek süre verirken, örgütün Ayn el Arab (Kobani) bölgesini insani felakete yol açacak şekilde ablukaya alındığı propagandasına karşı kente iki insani koridor oluşturuldu.

Türkiye, Aynularaba 11 tır insani yardım malzemesi sevk etti



AFAD ve Türk Kızılay'ın desteğiyle hazırlanan 50 ton un yüklü 5, battaniye yüklü 1, bebek bezi ve gıda yüklü 5 olmak üzere toplam 11 tır, Suriye Hükümeti ve Halep Yardım Koordinasyon Merkeziyle işbirliği içinde bugün bölgeye sevk edildi.

Türkiye, Aynularaba 11 tır insani yardım malzemesi sevk etti



Suriye resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre de Suriye Dışişleri Bakanlığı, Ayn el Arab’da faaliyet göstermek isteyen Birleşmiş Milletler’e bağlı yardım kuruluşlarına gerekli tüm izin ve kolaylıkların sağlandığını açıkladı.

Türkiye, Aynularaba 11 tır insani yardım malzemesi sevk etti




Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye#AFD#Türk Kızılay

BAKMADAN GEÇME!