Türkiye, Aynularab'a 11 tır insani yardım malzemesi sevk etti

Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 20:59
Türkiye, Suriye'nin Aynularab bölgesindeki sivil halka ulaşması amacıyla 11 tır insani yardım malzemesi gönderdi.
Suriye yönetimi 18 Ocak Mutabakatı’nın hayata geçirilmesi için SDG’ye ek süre verirken, örgütün Ayn el Arab (Kobani) bölgesini insani felakete yol açacak şekilde ablukaya alındığı propagandasına karşı kente iki insani koridor oluşturuldu.
AFAD ve Türk Kızılay
'ın desteğiyle hazırlanan 50 ton un yüklü 5, battaniye yüklü 1, bebek bezi ve gıda yüklü 5 olmak üzere toplam 11 tır, Suriye Hükümeti ve Halep Yardım Koordinasyon Merkeziyle işbirliği içinde bugün bölgeye sevk edildi.
Suriye resmi haber
ajansı SANA’nın haberine göre de Suriye Dışişleri Bakanlığı, Ayn el Arab’da faaliyet göstermek isteyen Birleşmiş Milletler’e bağlı yardım kuruluşlarına gerekli tüm izin ve kolaylıkların sağlandığını açıkladı.