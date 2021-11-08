Türkiye ayakta… Şehit yakınına küfür eden Türkkan’a tepkiler çığ gibi!

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15 Temmuz Derneği, Şehit Gazi Birlik Sendikası ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne bir araya geldi. Çeşitli sloganlar atan ve pankart açan grup adına basın açıklamasını, 15 Temmuz gazisi ve 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İlhami Çil, okudu.

Lütfü Türkkan'ı protesto etmek için burada toplandıklarını belirten Çil, Türkkan'ın, daha 17 yaşındayken terör örgütü PKK'nın attığı havanla şehit edilen İsa Gümren'in ağabeyine ve ailesine saygısızlıkların en büyüğünü yaptığını ve bundan dolayı kınadıklarını söyledi. Türkkan'ın, "Benim kardeşimin vücudu parçalandı, günlerce ayaklarını aradık." diyen bir şehit ağabeyinin feryadına küfürle karşılık verdiğini vurgulayan Çil, şöyle konuştu:

DEĞİL VEKİLLİĞİNDEN İNSANLIĞINDAN ŞÜPHE DUYUYORUZ

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"'Testinin içinde ne varsa o sızar' demişler. İçi böyle kötülükle dolu birinin değil vekilliğinden, insanlığından şüphe duyuyoruz. Üstelik Türkkan, önce küfretmediği yalanını söyleyip, sonra da tepkiler üzerine küfrettiği için özür dilemeye çalışmıştır. Hem yalancı hem de küfürbaz bu şahıs, konuşmasında genel başkanından bile özür dilerken şehidimizin ailesine bir özrü bile çok görmüştür. Şehit yakınları ve gaziler olarak buradan ilan ediyoruz, Türkkan'ın bu saatten sonra edeceği özrü de milletin vekilliği makamını işgalini de kabul etmiyoruz."





BİNGÖL AYAKTA!

Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) tarafından kentte 'Şehide Saygı' mitingi düzenlendi. Genç Caddesi Dörtyol Saat Kulesi önündeki mitingde, Türkkan protesto edildi. Mitingde konuşan Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları (BİŞHAK) Derneği Başkanı Naim Tan, "İki gün önce ilimizde İyi Parti grup başkan vekili Lütfü Türkkan şehidimizin ağabeyine karşı ağıza alınmayacak mesnetsiz, seviyesiz ve ahlaksızca söylemlerde bulunarak şehit ailemize hakaret etmiştir" dedi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de, "Bütün siyasi partiler gibi o gün İYİ Parti de Bingöl’e gelip herkes gibi siyasi propaganda yaparken, geçmişte Selahattin Demirtaş’a kahvaltı yapacağız söylemlerinden dolayı Siirt’e gidip bir HDP’linin burası 'Kürdistan'dır' söylemine sesini çıkarmayan Meral Akşener’e tepki göstermek için Tahir kardeşimiz bir seçmen olarak, bir vatandaş olarak tepki göstermişlerdir" ifadelerini kullandı.

GAZİ MECLİS'TEN KOVULMALI

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Tüm siyasi partilerin birleşerek Türkan'ın Gazi Meclis'ten kovmalarını beklediklerini ifade eden Sözen, sözlerine şöyle devam etti: "Biz Bingöl halkı 90’lı yıllardan bu yana hiçbir zaman teröre, teröristlere onların siyasi uzantılarına yandaşçılarına, yatakçılarına boyun eğmedik bundan sonrada eğmeyeceğiz. Lütfü Türkkan’dan ve partisinden beklentimiz şuydu; derhal Bingöl’e dönüp bu şehit yakınımızın elini ayağını öpüp, annesinin elini ayağını öpüp ondan özür dilemesini beklerken yalancılıktan tiyatro çeviriyorlar."

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HDP İLE İTTİFAKI GÜN YÜZÜNE ÇIKARDI

Erzurum ve Kars'ta da İYİ Parti Türkkan'a yönelik protestolar düzenlendi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesince Yakutiye Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına katılan şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar, Türkkan'ın 1997'de şehit düşen İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmesini kınadı.





Grup adına basın açıklamasını okuyan derneğin şube başkanı Recep Akgül, Türkkan'ın şehit kardeşine karşı yaptığı küfrü tüm şehit aileleri ve gazilere yapılmış gibi addettiklerini belirterek, olayı esef, şiddet ve nefretle kınadıklarını söyledi.

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"Burası Kürdistan burada ne işiniz var" diyenlere sessiz kalanların, şehit kardeşi olduğunu söyleyerek "Benim kardeşim param parça oldu" demesine rağmen ağıza alınmayacak küfürler etmesinin şehitlerin ruhunu incittiğini, gazilerin yaralarına tuz bastığını vurgulayan Akgül, şunları kaydetti:

"Bu olay HDP ile yapılan ittifakın gün yüzüne çıkışıdır. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerimizin, aziz hatıralarına, bizlere emanet olan yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletimiz asla unutmadı, bundan sonra da unutmayacaktır. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan meclisimizde teröre destek verenlerle, işbirliği içerisinde olan şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren hiçbir parti, vekil istemiyoruz."

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DERHAL İSTİFA ETMELİ

Şehit ve gazi aileleri olarak, "Her kim terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip iş tutarsa karşısında bizleri bulacaktır." düşüncesinde olduklarını dile getiren Akgül Türkkan'ın derhal milletvekilliğinden istifa etmesini istediklerini aktardı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şubesi Başkanı Rıza Demir de şehidin ağabeyi Tahir Gümren'e küfredilmesini kınadıklarını belirterek, Türkkan hakkında Erzurum Adliyesine giderek suç duyurusunda bulanacaklarını söyledi.

O KÜFÜR AZİZ TÜRK MİLLETİNE EDİLMİŞTİ





Kars'taki şehit aileleri ve gaziler de yaptıkları basın açıklamasıyla Türkkan'ı kınadı. Faik Bey Caddesindeki Kars Valiliği Parkında düzenlenen basın açıklamasına, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Grup adına açıklamayı okuyan Kars Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhsin Ağçay, şehit annesinin oğluna yapılan hakaretin yanlış ve ahlaksızca olduğunu söyledi.

Oy almak için sırtlarını PKK'ya dayayanların vatan toprakları için şehadete koşan şehitlerin kanlarında boğulacağını bildiren Ağçay, "Bir şehit abisine edilen bu küfür sadece mübarek şehidimize değil, aziz Türk milletine edilmiştir. Çünkü şehidimiz Türk milleti için şehit olmuştur ve bu durum asla kabul edilemez." dedi.

TÜRKKAN'A İSTİFA ÇAĞRISI

Hakkari'deki protesto gösterisinde ise açıklamayı Hakkari Şehit ve Gazi Aileleri Derneği, Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, açıklama yaptı.





İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’nı istifaya çağıran Adıyaman şöyle konuştu:

* Herkes şunu unutmamalıdır ki; bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Şehit ve gazilerimizin kanları bu toprağa düştüğü an; onlar vatan oldular. Onlara öldü demeyiniz, onlar diridirler. Şehitler ölmez.

* Daha şehit ailelerine bile nasıl konuşulacağını bilmeyen kişi, topluma karşı birleştirici bir dili nasıl kullanabilir? Bunun takdirini vatandaşlarımıza bırakıyorum. Bu kapsamda Lütfü Türkkan’a sesleniyoruz; eleştirilebilirsiniz, insanlar size tepki gösterebilir ama bunların hiçbiri sizin şehit yakınına arkadan koşarak sarılıp, sakinleştiriyormuş gibi görünüp, küfretmenizi haklı kılmaz ve bu durum sizin ne denli samimiyetsiz ve saygısız olduğunuzu gösterir.

* İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın şehit kardeşine yaptığı küfrü, şehit ve gazi ailelerine yapılmış kabul ediyoruz, yapılan bu saygısızlığı nefretle kınıyoruz. Şehit ve gazi ailelerine küfür etme hadsizliğine ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren hiçbir parti ve vekil istemiyoruz. Lütfü Türkkan’ın derhal milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz.”