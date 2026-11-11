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Türkiye ATA’sını saygı, özlem ve minnetle andı

Güncelleme Tarihi:

#Atatürk#Anma Törenleri#10 Kasım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 07:00

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88’inci yıldönümünde yurdun dört bir yanında düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

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88 yıldır olduğu gibi dün de saat 9’u 5 geçe ülke genelinde hayat durdu, 7’den 77’ye tüm vatandaşlar o anda her neredeyse ve ne yapıyorsa bırakıp hazır ola geçerek Atatürk’e saygı duruşunda bulundu. Trafikte şoförler, işine gidenler, denizde kürek çekenler, çöp toplayanlar, bisiklet sürenler... 86 milyon tek yürek oldu, Ata’ya ağladı...

Türkiye ATA’sını saygı, özlem ve minnetle andı

Anıtkabir’de sevgi seli vardı...

ANITKABİR’E AKTIK

Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı, vefatının 88’inci yıldönümünde ziyaretçi akınına uğradı. Anıtkabir, sabah devlet erkânının katıldığı resmi törenin ardından halkın ziyaretine açıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla Ata’nın huzuruna çıkan vatandaşlar ve çocuklar mozoleye karanfiller bıraktı. Duygusal anların yaşandığı ziyarette bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamayarak dua etti.

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Türkiye ATA’sını saygı, özlem ve minnetle andı

Zamanın 9’u 5 geçe durduğu Dolmabahçe Sarayı, ziyaretçi akınına uğradı.

GÖZLERİNİ YUMDUĞU ODADA...

Atatürk, 10 Kasım 1938’de saat 09.05’te hayata veda ettiği Dolmabahçe Sarayı’nda özlemle anıldı. Dolmabahçe’ye akın eden vatandaşlar, yağmurun altında 09.05’te saygı duruşunda bulundu. Atatürk’ün hayatını kaybettiği odayı ziyaret etmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

 Farklı ülkelerin vatandaşları ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen 7’den 70’e binlerce kişi, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini kapadığı odasını ziyaret etmek için saray önünde kilometrelerce uzayan kuyruklar oluşturdu. İstanbul Valisi Davut Gül de Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayı’ndaki odasını ziyaret ederek yatağına çiçek bıraktı. Vali Gül’e, 1’inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan eşlik etti. 

Türkiye ATA’sını saygı, özlem ve minnetle andı

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İstanbul Valisi Davut Gül, Atatürk’ün yatağına çiçek bıraktı.

Türkiye ATA’sını saygı, özlem ve minnetle andı

Antalya’da kürekçiler, saygı duruşunda bulundu.

Türkiye ATA’sını saygı, özlem ve minnetle andı

Tekirdağ’da vatandaşlar saygı duruşuna geçti.

Türkiye ATA’sını saygı, özlem ve minnetle andı

Dün saat 9’u 5 geçe Kırşehir’de de trafik durdu.

Türkiye ATA’sını saygı, özlem ve minnetle andı

Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evde de yas vardı.

Türkiye ATA’sını saygı, özlem ve minnetle andı

 

 

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#Atatürk#Anma Törenleri#10 Kasım

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