Türkiye aşıda 7’nci sırada

KORONAYA ilişkin istatistik verileri bir araya getiren Oxford Üniversitesi’ne bağlı ‘Our World in Data’ (Verilerle Dünyamız), aşılamada ülkelerdeki son durumu açıkladı.

*COVID-19 salgınına karşı dünyada aşılamaya ilk olarak 13 Aralık 2020’de İngiltere’de başlandı. Bu süreçte, dünyada yaklaşık 208 milyon kişi aşı oldu. Dünya genelinde her 100 kişiden 2.63’ü koronavirüse karşı aşılandı.

*Türkiye toplu aşılamaya başladığı 14 Ocak’tan bugüne kadar yaklaşık 6.5 milyon kişiye aşı uygulayarak vatandaşlarının yüzde 7.75’ini aşılamış oldu.

(Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılardan da sırası gelenlere aşı yapıldı.)

100 KİŞİDEN 7’Sİ AŞILANDI

*NTV’nin haberine göre, Türkiye dünyada en çok aşı uygulayan 7’nci ülke olurken, 27 AB ülkesi aşılamaya Türkiye’den önce 18 gün önce başlamasına rağmen Türkiye miktar olarak hepsini geride bıraktı.

*Nüfusa oranla aşılamalarda ise her 100 kişi başına 7.75 kişiye aşı uygulayan Türkiye’yi, 27 AB ülkesinden sadece yüzde 12.3 ile 500 bin nüfuslu Malta ve yüzde 7.9 ile 5.9 milyon nüfuslu Danimarka geride bıraktı.