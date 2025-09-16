Türkiye, afetlere karşı gönüllülük seferberliğini güçlendiriyor

Haberin Devamı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremler ve İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki sarsıntının ardından toplumun deprem konusundaki duyarlılığı arttı.

Bu kapsamda gönüllülük başvuruları rekor seviyeye ulaşarak 2023 öncesinde 623 bin olan gönüllü sayısı, bugün itibarıyla 1 milyon 603 bin 900'e çıktı.

Günlük başvurularda da 4 kat artış yaşanırken, başvuru sayısı 200'den 800'e yükseldi. Başvurusu kabul edilen gönüllülerden 350 bini eğitimlerini tamamladı, 435 bin kişinin ise eğitimi sürüyor.

Destek AFAD Gönüllüsü sayısı 75 bini geçerken, yıl sonu hedefi 100 bin olarak belirlendi.

- Eğitimli kurtarma personeli sayısı 130 binden fazla

AFAD'ın kendi personel sayısı 8 bin 541'e, doğrudan arama-kurtarma kadrosu ise 3 bin 529'a yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, belediyeler ve sivil toplumun katkısıyla Türkiye genelindeki eğitimli kurtarma personeli sayısı 130 bini aştı.

- Arama-kurtarma teknolojileri yerlileştirildi

AFAD, savunma sanayii işbirliğiyle kritik arama-kurtarma teknolojilerini yerlileştirdi. 423 enkaz altı görüntüleme kamerası tüm illere dağıtıldı ve 150 yerli sismik dinleme cihazı envantere alındı.

SATES ve EGS sistemleriyle enkaz altındaki yaşam belirtileri daha hızlı tespit ediliyor. Yapay zeka destekli dronlar geniş arazilerin taranmasında kullanılıyor. Ayrıca 15 Dağ Arama Kurtarma, 10 Köpekli Kurtarma, 10 Suda Arama Kurtarma ve 150 Hafif Tonajlı Kurtarma aracı filoya eklendi.

- Yaklaşık 2 milyon 650 bin kişi afet farkındalık eğitimi aldı

Toplum genelinde afet farkındalığının geliştirilmesi ve afet riskinin azaltılması kapsamında bu yıl 2 milyon 649 bin kişiye "afet farkındalık eğitimi" verildi.

105 modern eğitim parkurunda uygulamalı eğitimler yapılırken, yıl içinde 11 il düzeyi, 4 bölgesel ve 2 uluslararası tatbikat gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da afet bölgelerinde modern ve dayanıklı yapılar inşa edildiğini belirterek, "Devletin hizmet eli artık her vatandaşımıza daha yakın, daha güçlü ve daha görünür." ifadesini kullanmıştı.