‘Türkiye-ABD yol ayrımında’

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ANKARA / Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti:

KÜSTAH BİR ANLAYIŞ

“Türkiye müttefiklik ahlakına, stratejik ortaklık aklına titizlikle riayet etmesine rağmen, ABD’nin tavrı sorun çıkaran, kriz üreten, baskı ve şantaja bel bağlayan küstah bir anlayış etrafında kümelenmiştir. Türkiye, ABD’nin 51’inci eyaleti değildir, sömürgesi değildir, uydulaşmış ve iradesi çalınmış bir ülke olarak da görülmesi söz konusu bile olamayacaktır.

SORUMLU BIDEN YÖNETİMİ

Biden yönetimi terör örgütlerini Türkiye’nin önüne geçirmiş, kanlı ve kahredici bir ittifak çemberi oluşturmuştur.

Terör örgütleriyle düşüp kalkan bu ülkenin Ülkü Ocakları bağlamında köksüz ve mesnetsiz iftira yığınağına tevessül etmesi korkunç bir yanlış, korkak bir saptırmadır. Tasarının kabulü yalnızca skandal değil, aynı şekilde Türkiye’ye karşı takip edilen düşmanca politikaların da bir parçasıdır. PKK/YPG/PYD’nin görüş ve kavrayış açısıyla Ülkü Ocakları’na yaklaşanlar, terörist organizasyonun bizatihi failleri, fanatik mensuplarıdır. Terörizme destek verenler en az teröristler kadar mesul, melun ve mendeburdur.

BUNA NATO DA DAHİLDİR

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Ülkü Ocakları’nı insanlık alemi huzurunda karalama teşebbüsü, terörizmin işbirlikçileri eliyle peydahladığı bir komplo, Türk-İslam medeniyetine doğrultulmuş silahtır. Türkiye-ABD ilişkileri çetin bir yol ayrımındadır. Aynı şeyi NATO ittifakı için de ileri sürmek doğru bir tespittir. Biden yönetiminin Türkiye ve Cumhur İttifakı alerjisi tedavi edilemez boyutlardadır. Türk Evi’nin açılışına Biden’ın katılmayışı hem bir nezaketsizlik hem de gerilen ilişkilerin hazin bir sonucudur. Türkiye seçeneksiz değildir. Çaresiz hiç değildir. Biden, Türkiye’yi hafife almasının, hakir görmesinin ciddi sonuçlarına günü saati geldiğinde mutlaka katlanmak durumunda kalacaktır.”

İŞTE O TASARI



ABD Temsilciler Meclisi’ne sunulan ve kabul edilen, Demokrat Nevada Vekili Dina Titus tarafından 2022 Savunma Bütçe tasarısına eklenen bir madde, Dışişleri Bakanlığı’nın “Ülkü Ocaklarının yabancı bir terör örgütü olma kriterlerini karşılayıp karşılamadığının” araştırılmasının öngörüyor. Tasarının yasalaşmasının ardından 180 gün içinde Dışişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin bir rapor hazırlayarak Kongre’ye sunması talep ediliyor. Maddenin bağlayıcı olabilmesi için savunma bütçe yasa tasarısının Senato’da da aynı şekilde kabul edilmesi ve Başkan Joe Biden tarafından imzalanarak yasalaşması gerekiyor. (AA)