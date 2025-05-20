Türkiye-ABD-Suriye Washington zirvesi

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Toplantının ABD ile Suriye arasında geçtiğimiz hafta liderler düzeyinde doğrudan temas başlatılması ve ABD Başkanı Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının ardından yapılması önem taşıyor.

DEAŞ’LA MÜCADELE MASADA

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantıda, Türkiye ve ABD’nin Suriye politikalarındaki önceliklerinin üzerinde durulması, Suriye’de güvenlik ve istikrarın tesis edilmesine dönük işbirliği imkânlarının ele alınması öngörülüyor. DEAŞ’la ve diğer terör örgütleriyle mücadelenin de gündeme gelmesi beklenirken; Türkiye tarafından DEAŞ’la mücadele konusunda Suriye yönetimine verilen destek ve öncülük edilen bölgesel çabalar da ele alınacak.

Toplantıda, Suriye’nin kuzeydoğusundaki kamplar konusunda işbirliği imkânlarının değerlendirilmesi, ABD tarafının, Suriye’deki askeri birliklerinin konsolidasyonuna ilişkin yürütülen süreç hakkında da bilgi vermesi bekleniyor.