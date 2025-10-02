Türkiye 5 kişiden 1’i hiç ölçtürmemiş... Tansiyon ölçmek hayat kurtarır

Haberin Devamı

DENGEDE TUTULMASI ŞART

Hürriyet’e konuşan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan da önemli uyarılarda bulundu: “Sağlıklı bir kalp için tansiyonun dengede tutulması şart. Tansiyon 90/60 mmHg ile 120/80 mmHg arasında normal kabul edilir. 140 mmHg’nin üzeri yüksek tansiyon, 80 mmHg’nin altı ise düşük tansiyondur. Bu değerlerin düzenli kontrolü, kalp sağlığı açısından kritik öneme sahip. Yüksek tansiyon kontrol edilmediğinde kalp krizi ve inmeye neden olabilir.”

ARADIĞINIZ KALP İLACINA ULAŞILAMIYOR

Bazı kalp ilaçlarının bulunamadığına dikkat çeken Saydan, “Ne yazık ki ilaç fiyat kararnamesi ve ilaç Euro kuru arasındaki fark nedeniyle bazı kalp ilaçlarının temininde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Güncel Euro kuru yaklaşık 49 lirayken, ilaç Euro kuru hâlâ 21.67 lira olarak uygulanıyor. Bu fark, kalp hastalarının tedavilerini aksatmalarına ve doktorlarının yeni tedavi protokolleri belirlemek zorunda kalmalarına neden oluyor. Eczacılar olarak ‘İlacınız yok, başka eczanelerde arayabilirsiniz’ demekten büyük üzüntü duyuyoruz. İlaç fiyatlarının enflasyon koşullarına göre güncellenmesini istiyoruz” dedi.