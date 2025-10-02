×
Güncelleme Tarihi:

Türkiye 5 kişiden 1’i hiç ölçtürmemiş... Tansiyon ölçmek hayat kurtarır
Meltem ÖzgençBuse ÖZEL
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 07:00

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Dünya Kalp Günü vesilesiyle kalp ve damar hastalıkları konulu bir medya çalıştayı düzenledi. Dernek Başkanı Doç. Dr. Murat Sargın, çalıştayda çarpıcı veriler paylaştı: “Ülkemizde yapılan çalışmalara göre her 5 kişiden biri hiç tansiyonunu ölçtürmemiş, halkın neredeyse yarısı hiç şeker ölçümü yaptırmamış. Erişebileceği imkânlar var ama bu ihtiyacı duymamış. Kanser taramasından öte tansiyon ve şeker gibi basit bir ölçüm yapılmamış. 23 milyon hasta tarandı aile hekimleri tarafından ve 5 milyon kişi kronik hastalık teşhisi aldı. Genç erkeklerde sigara kullanımı çok yüksek. Neredeyse her iki hastadan biri aktif sigara içiyor.”

DENGEDE TUTULMASI ŞART

Hürriyet’e konuşan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan da önemli uyarılarda bulundu: “Sağlıklı bir kalp için tansiyonun dengede tutulması şart. Tansiyon 90/60 mmHg ile 120/80 mmHg arasında normal kabul edilir. 140 mmHg’nin üzeri yüksek tansiyon, 80 mmHg’nin altı ise düşük tansiyondur. Bu değerlerin düzenli kontrolü, kalp sağlığı açısından kritik öneme sahip. Yüksek tansiyon kontrol edilmediğinde kalp krizi ve inmeye neden olabilir.”

ARADIĞINIZ KALP İLACINA ULAŞILAMIYOR

Bazı kalp ilaçlarının bulunamadığına dikkat çeken Saydan, “Ne yazık ki ilaç fiyat kararnamesi ve ilaç Euro kuru arasındaki fark nedeniyle bazı kalp ilaçlarının temininde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Güncel Euro kuru yaklaşık 49 lirayken, ilaç Euro kuru hâlâ 21.67 lira olarak uygulanıyor. Bu fark, kalp hastalarının tedavilerini aksatmalarına ve doktorlarının yeni tedavi protokolleri belirlemek zorunda kalmalarına neden oluyor. Eczacılar olarak ‘İlacınız yok, başka eczanelerde arayabilirsiniz’ demekten büyük üzüntü duyuyoruz. İlaç fiyatlarının enflasyon koşullarına göre güncellenmesini istiyoruz” dedi.

#Dünya Kalp Günü#Tansiyon#ECZANE

