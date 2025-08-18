Türkiye 30. Zeka Oyunları Yarışması: Kayıtlar 8 Eylül'e kadar devam ediyor

Haberin Devamı

Türkiye Zeka Vakfı her yıl, her yaştan, her kesimden, düşünen ve sorgulayan bireyleri bu oyunla bir araya getiriyor. Bu yıl 30. kez düzenlenen yarışma dört aşamada gerçekleştirilecek. İlk üç aşamaya tüm yarışmacılar katılacak; bu aşamalarda elde edilen sonuçlara göre Minikler, Çocuklar, Gençler, Yetişkinler ve Emektarlar kategorilerinin her birinden 100'er kişi yazılı olarak yapılacak Final Sınavına katılmaya hak kazanacak. Yarışmaya son katılım 8 Eylül 2025 tarihinde.

YARIŞMA 5 FARKLI YAŞ KATEGORİSİNDE

Minikler: 6-8 yaş arası (2019, 2018 ve 2017 yıllarında doğanlar. Okuma yazma ve matematikte dört işlem becerisine sahip olmak gereklidir.)

Çocuklar: 9-13 yaş arası (2016, 2015, 2014, 2013 ve 2012 yıllarında doğanlar.)

Gençler: 14-18 yaş arası (2011, 2010, 2009, 2008 ve 2007 yıllarında doğanlar.)

Yetişkinler: 19-49 yaş arası (2006, …. , 1976 yıllarında doğanlar.)

Emektarlar: 50 yaş ve üzeri (1975 ve önceki yıllarda doğanlar.)

Yarışmayla ilgili detaylı bilgilere ‘oyun.tzv.org.tr’ adlı internet adresinden ulaşmak mümkün.

YARIŞMA TAKVİMİ

Türkiye Zekâ Oyunları Yarışması, 1996 yılından beri, Milli Eğitim Bakanlığı, ODTÜ ve TÜBİTAK’ın da katkılarıyla Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenmekte ve büyük ilgi görmektedir. Yarışma, etkinliğin yurt çapında duyurulması ile başlar. Ulusal gazete ve dergilerde, üniversitelerde, ilköğretim okullarında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde ve İnternette duyurulan yarışmaya, yaş ve eğitim sınırlaması olmadan dileyen herkes katılabilir. Türkiye Zeka Vakfı tarafından belirlenen ve duyurulan süre içerisinde yarışmaya katılanlardan başarılı olanlar Yarı Final Sınavına girmeye hak kazanırlar. Bu aşamayı da başarıyla geçen yarışmacılar, Ankara’da düzenlenen Final Sınavına katılırlar. Final Sınavı ile aynı gün düzenlenen Ödül Töreni’nde derece alan yarışmacılara ödüller verilir. İnsanlarımızın düşünme becerilerini geliştirmeyi, çevrelerini daha iyi algılayabilmelerini ve sorunlar karşısında daha nitelikli çözümler üretme yeteneklerini arttırmayı hedefleyen Türkiye Zekâ Oyunları Yarışması, düşünen ve üreten bireylerle “Bilgi Toplumu” olma yolunda yapılan önemli bir etkinliktir.