Türkiye 27 gün sonra sandığa gidiyor... YSK Başkanı Yener'den son dakika açıklaması: Seçmen sayısı belli oldu

Haberin Devamı

14 Mayıs seçimine 27 gün kala YSK Başkanı Yener, oy kullanacak seçmenlerle ilgili son durumu paylaştı.

Yener'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Seçmenlerimizin yüzde 49,40'ını erkek seçmenlerimiz oluşturmaktadır. Seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ilk kez 47 bin 523 seçmen de ilk kez oy kullanacaktır.

SEÇMEN SAYISI BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs'ta bu sayıya ilaveten yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayımız 2 bin 435 olacaktır. Toplam seçmen sayımız 64 milyon 113 bin 941 sayısına ulaşmaktadır.

Listeler siyasi partilerimizle paylaşılmaya başlanmıştır. Kamuoyunun seçmen listelerine ulaşım konusunda bir kısım haberler çıkmış olup, seçime katılan tüm siyasi partilerimizle seçmen listelerimiz ve sandık bilgilerimiz siyasi partilerimizle paylaşılmaya başlanmıştır.

Haberin Devamı

Kamuoyunda basılacak olan oy pusulalarına ilişkin birtakım yorumlar yapıldığı görülmektedir. Birleşik oy pusulaları 390, 410 ve 720'lik paketler halinde köylere, mahallelere ve yurt dışı temsilciliklerine gönderilmektedir. Yurt içinde 5 paket, yurt dışında da her temsilciliğe ilave 1 paket gönderilmekte olup, pusulaların kullanılıp kullanılmadığı tutanaklarla YSK Başkanlığı'na gönderilmektedir.

Gözden Kaçmasın Anketler netleşiyor, sandığın ayak sesleri duyuluyor Haberi görüntüle

Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili seçimi ve ikinci tura kalması halinde tekrar oy pusulasının basımı söz konusu olması nedeniyle oy basım pusulasının ihalesindeki rakamların abartılı olmadığı görülmektedir. Bu hafta sonunda 22-23 ve 24 Nisan tarihlerinde kurul üyelerimizin katılımlarıyla Malatya ve Elazığ bölgesinde deprem sonrası yapılan çalışmaların hangi aşamaya geldiği, varsa problemlerin çözümü konusunda gerekli çalışmalar yapılıp bilgi verilecek.

DEPREM BÖLGESİNDEN GİDEN 133 BİN KİŞİNİN ADRESİ TAŞINDI

Toplam yurt içinde 600 bin küsüre yakın seçmenin askı süresi içinde kayıplarını nakli söz konusu olmuştur. 2 Nisan öncesinde E-Devlet üzerinden deprem bölgesinden diğer illere geçen vatandaşlarımızın olduğu biliniyor. 2 Nisan sonrası 133 bine yakın deprem bölgesinden diğer bölgelere giden vatandaşlar adreslerini taşıdı.



Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2.tura kalma ihtimali göz önüne alındığında rakamlar yasal mevzuata uygundur. Haftaya bir başka ekibimiz Şanlıurfa ve Adıyaman'a gidecek. En son deprem bölgesine ben de ziyarette bulunacağım.