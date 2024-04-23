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Türkiye 23 Nisan'ı kutluyor... Milli Eğitim Bakanı Tekin ve çocuklardan Anıtkabir'e ziyaret

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#23 Nisan#Anıtkabir#Bakan Tekin
Türkiye 23 Nisanı kutluyor... Milli Eğitim Bakanı Tekin ve çocuklardan Anıtkabire ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2024 08:12

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bakan Tekin "Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu şanlı mirası bilimle, kültürle, sanatla bezenmiş bir şekilde evlatlarımıza aktarmak bizim için şeref borcudur. Sizden aldığımız ilham, milletimizden aldığımız kuvvetle bu cennet vatanı daha da ileri taşıma kararlılığındayız. Ruhunuz şad olsun" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle ilk tören Anıtkabir’de yapıldı. Tekin, 40’ı öğretmen olmak üzere Anadolu'nun 7 bölgesini temsilen gelen öğrencilerden oluşan 100 kişilik heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye 23 Nisanı kutluyor... Milli Eğitim Bakanı Tekin ve çocuklardan Anıtkabire ziyaret

Heyetle ile Aslanlı Yol’da yürüyen Bakan Tekin, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye 23 Nisanı kutluyor... Milli Eğitim Bakanı Tekin ve çocuklardan Anıtkabire ziyaret

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Tekin, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

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Türkiye 23 Nisanı kutluyor... Milli Eğitim Bakanı Tekin ve çocuklardan Anıtkabire ziyaret

BAKAN TEKİN: ŞANLI MİRASI EVLATLARIMIZA AKTARMAK BİZİM İÇİN ŞEREF BORCUDUR

"Ebedi istirahatgâhınız Anıtkabir’de huzurlarınızda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. kuruluş yıl dönümü ve istiklalimiz için verdiğimiz büyük mücadelenin nişanesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, büyük bir coşku ve şükranla kutlamanın onurunu yaşıyoruz. ‘Hâkimiyet, bilâ-kayd ü şart milletindir.' ilkesiyle şekillenen bağımsızlık mücadelemizin yarını, evlatlarımızın omuzlarında yükselmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak, bu şanlı mirası, bilimle, kültürle, sanatla ve en önemlisi manevi değerlerle bezenmiş bir şekilde evlatlarımıza aktarmak bizim için şeref borcudur. Çünkü biliyoruz ki ‘dehay-i millîmizin inkişaf-ı ancak böyle bir kültür ile temin olunabilir'

Sizden aldığımız ilham ve aziz milletimizden aldığımız kuvvetle, bu cennet vatanı daha da ileriye taşıma kararlılığındayız. Ruhunuz şad olsun!”

Tekin, ardından Anıtkabir’de hazır bulunan öğrenci ve öğretmenlerle fotoğraf çektirdi.

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Türkiye 23 Nisanı kutluyor... Milli Eğitim Bakanı Tekin ve çocuklardan Anıtkabire ziyaret
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

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#23 Nisan#Anıtkabir#Bakan Tekin

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