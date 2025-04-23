Türkiye, 23 Nisan'ı kutluyor... Bakan Tekin çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti

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Anıtkabir'e 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gelen ilk isim Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin oldu. Bakan Tekin çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Tekin ve beraberindeki heyet Anıtkabir'deki mozoleye çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Bakan Tekin Anıtkabir anı defterini imzaladı. Tekin buradaki açıklamasında "Aziz Atatürk, TBMM'nin açılışının 105'inci yılında, 23 Nisan'da eğitim ailemizle huzurundayız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın demokrasi ve milli irade şuuruna sahip şekilde yetiştirmek için çalışıyoruz. Çağın ruhunu yakalayan, değerleriyle barışık nesiller yetiştirmek en büyük vazifemizdir. Çalışkan ve erdemli bireyler yetiştirme azmimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ruhunuz şad olsun." ifadelerini kullandı.
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda "105 yıl önce millet iradesinin tecelligâhı olan Gazi Meclisimizin kuruluşunu gururla yâd ediyor, 23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Çocuklarımız; sizler bu ülkenin umudu, yarının güçlü Türkiye’sinin mimarlarısınız. Bayramınız kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.
Atatürk, 23 Nisan 1922’de yaptığı Konya ziyaretinde küçük Nuriye’ye, ‘Arkadaşlarını seviyor musun’ diye sorar, ‘Evet Paşam’ cevabını alınca da ‘O halde her yıl dünyanın her yerinden çocukları davet edelim birlikte oynayın’ der. İşte bu diyalog, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ilhamı olur...