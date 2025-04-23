Türkiye, 23 Nisan'ı kutluyor... Bakan Tekin çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti

23 Nisan kutlu olsun! Törenlerin ilk adresi Anıtkabir

Anıtkabir'e 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gelen ilk isim Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin oldu. Bakan Tekin çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Tekin ve beraberindeki heyet Anıtkabir'deki mozoleye çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Bakan Tekin Anıtkabir anı defterini imzaladı. Tekin buradaki açıklamasında "Aziz Atatürk, TBMM'nin açılışının 105'inci yılında, 23 Nisan'da eğitim ailemizle huzurundayız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın demokrasi ve milli irade şuuruna sahip şekilde yetiştirmek için çalışıyoruz. Çağın ruhunu yakalayan, değerleriyle barışık nesiller yetiştirmek en büyük vazifemizdir. Çalışkan ve erdemli bireyler yetiştirme azmimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ruhunuz şad olsun." ifadelerini kullandı.













