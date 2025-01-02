Türkiye 2025’i böyle karşıladı: Yüzdük kaydık halay çektik

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İşte yurttan yeni yıl manzaraları...

SERİN SULARA DALDILAR

Antalya’da kendilerini ‘Yaz kış denize girenler’ diye adlandıran ve aralarında öğretmen, hekim, mühendislerin de olduğu grup, bu yıl da geleneği bozmadı.

Türk bayraklarıyla toplanan grup üyeleri, 2025 yılına saniyeler kala 10’dan geriye sayıp koşarak denize girdi.

BURSA

MEŞALELERLE GECE KAYAĞI

Kayseri’deki Erciyes Kayak Merkezi’nde her yılbaşı geleneksel olarak yapılan meşaleli gece kayağı yine tekrarlandı.

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ERCİYES

Sırt çantasına koyduğu köpeğiyle birlikte kayak yapan Batuhan Sucu, “Köpeğimin adı Çakıl. Kaymayı çok seviyor” dedi.

ANKARA

YENİ YIL HALAYI

Ankaralılar, 2025 yılına şehir merkezlerindeki kutlamalarla girdi.

Güvenpark, Kızılay Meydanı ve Kuğulu Park yeni yıl coşkusunun başlıca adresleri oldu.

Kuğulu Park’ta bir grup yeni yıla halay çekerek girdi.

MEYDANLAR IŞILDADI

İstanbul’da her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı kutlamalarının en gözde merkezleri Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Nişantaşı, Ortaköy ve Bağdat Caddesi oldu.

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İSTANBUL

Binlerce kişi bu noktalarda toplanarak yeni yılı coşkuyla karşıladı.

ŞARKILARLA COŞTULAR

İzmirliler kentin en yoğun olduğu bölgelere akın etti.

İZMİR

Kimi İzmir Fuarı’nda düzenlenen DJ’in de katıldığı etkinlikte, 1980 ve 1990’da popüler olan şarkılar eşliğinde eğlendi kimi de yeni yılı Alsancak Kordon’da kutladı.

YILIN EN GÜZEL HEDİYELERİ

YILIN ilk bebekleri, ailelerini sevince boğdu.

Erzincan’da yılın ilk bebeği Metehan oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Ankara’da, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise İstanbul’da 2025 yılında dünyaya gelen ilk bebekleri ziyaret edip altın taktı.

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SAYENİZDE HUZUR İÇİNDE KUTLADIK

Türkiye yeni yıla huzur ve güven içinde girsin diye 324 bin 549 kolluk gücü nöbet tuttu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da kolluk güçlerinin yeni yılını telsiz mesajı ile kutladı.

Bakan Yerlikaya telsiz mesajında, “Emniyet teşkilatımızın kıymetli mensupları, ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan kahramanlarımız. Göstermiş olduğunuz üstün vazife anlayışı, fedakârlık ve gayretli çalışmalarınız nedeniyle her birinize gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

ATIYLA GELDİ

Kocaeli’nde 2025’e meydanlarda ‘Merhaba’ diyenler renkli görüntüler oluşturdu.

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KOCAELİ

Sümmani Yılmaz adlı bir vatandaş yeni yıla at üstünde girdi.

YENİ YILA YENİ CEZALAR

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 2025 yılında verilecek idari para cezalarına ilişkin yönetmelik yeniden değerlendirme oranına göre belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre yeni cezalar şöyle:

- Uçak içerisinde duman çıkaran cihaz kullanmak ve sigara içmek 19 bin 668 TL.

- Uçuş emniyetini riske edebilecek şekilde hava araçlarına lazer tutmak ve benzer ihlallerde bulunmak 131 bin 176 TL.

- Havalimanlarında güvenlik kontrol noktalarında uyarılmasına rağmen taranmaya, elle aranmaya mukavemet gösterilmesi, güvenlik personelinin işini yapmasına engel olmak 26 bin 226 TL.

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- Uçakta taşkınlık yapmak, kabin ekipleriyle ve yolcularla tartışmak, uçuş ekibinin görev yapmasına güç kullanarak engel olmak 19 bin 668 TL. (İbrahim YILDIZ / DHA)