Türkiye 10. kez Beyaz Kıta’da Türkiye 10. kez Beyaz Kıta’da

Bu yıl 10. kez gerçekleştirilen seferde, 16’sı Türk, 1’i Bulgar toplam 17 araştırmacı canlı, yaşam, fiziki ve yerbilimleri alanlarında çalışmalar gerçekleştirecek.

Ekip tarafından iklim değişikliğinin etkilerini araştırmak için buz örnekleri, göl ve denizel alandan su örnekleri toplanacak ve kapsamlı analizler yapılacak. Ayrıca, bölgedeki biyolojik çeşitlilik üzerine sucul ekosistemlerde araştırmalar, jeoloji ve yakın uzay konularında veriler toplanacak.

Biliminsanlarının yaklaşık bir ay boyunca yaşam alanı olacak “Sola” isimli gemi, King George Adası’ndan başladığı yolculuğunu yaklaşık 4 gün sonra tamamlayarak Horseshoe Adası Lystad Körfezi açıklarında demir attı.

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi, çalışmalara başlamak için botlarla Türk Bilimsel Araştırma Kampı’na ulaştı. Daha sonra, 17 kişilik bilim ekibi, Türk bayrağını göndere çekerek İstiklal Marşı okudu.

DİSMAL ADASI ETABI

Seferin ilk etabında, ekip King George Adası’ndan başladıkları deniz yolculuğunun üçüncü gününde Bransfield Boğazı, Gerlache Boğazı, Neumayer Kanalı, Lemarie Kanalı, Hovgaard Adası, Penola Boğazı, Grandidier Kanalı, Gunnel Kanalı ve Barlas Kanalı’nı geçerek Dismal Adası’na vardı.

Burada 6 yıl önce kurulan Küresel Konumlandırma Sistemi (GNSS) istasyonunun bakım çalışmaları tamamlandı ve veri yedekleme işlemleri gerçekleştirildi.

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi lideri Prof. Dr. Ersan Başar, sefer kapsamında çalışmaları yapmak üzere Dismal Adası’na geldiklerini aktararak, “Dismal Adası’nda Harita Genel Müdürlüğü’ne (HGM) bağlı GNSS istasyonunun bakımı, üzerindeki verilerin alınması ve yeni sistemlerin kurulması için çalışmalar yürütüyoruz. Ekibimizle çıktık ve sistemin kontrollerini yaptığımızda bir önceki yıldan çok güzel bir şekilde sistemin çalıştığını tespit ettik. Bütün çalışmalarımız devam ediyor” dedi.