"Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü: Ahilik" kitabı tanıtıldı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu ev sahipliğinde Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen program bir otelde gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, programın açılışında yaptığı konuşmada, katılımcılara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Dünyada belirsizliğin hüküm sürdüğü bir dönemin yaşandığını ifade eden Ala, belirsizliğin giderek derinleştiğini, bunun da gelecek dönemlerde bölgesel işbirlikleri ve ittifakların çok önem kazanacağını açık bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Yakın gelecekte ekopolitik blokların oluşacağını vurgulayan Ala, politika ve diplomasinin mevcudu yönetmek, geleceğe bir perspektif, vizyon ortaya koymak, geleceğe yönelik gelişmeleri takip edip, onların fırsatlarını değerlendirip tehditlerini bertaraf etmek olduğunu dile getirdi.

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Türkiye'nin de bu anlayışla dünyada söz sahibi, küresel bir aktör olarak varlığını sürdürdüğünü belirten Ala, aynı zamanda Türkiye'nin bölgesindeki gelişmeleri dikkate alarak bölgesel güç olarak bunlara vaziyet ettiğini dile getirdi.

Efkan Ala, Türkiye'nin tarihi dikkate alındığında Balkanlar, Orta Doğu ve Kafkaslar'daki gelişmelerin, Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren hadiseler olduğunu ifade etti.

Önümüzdeki dönemde istikrarın ve işbirliğinin olmadığı bölgelerin kaybedeceğinin altını çizen Ala, şunları kaydetti:

"O bakımdan biz de bölgemizde olup bitene bigane kalmadan inisiyatif alıyoruz. Oradaki ülkelerle beraber meselelere vaziyet ediyoruz ve sonuçta alıyoruz. İşte Balkanlarda, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta aldığımız inisiyatif bunlara birer örnektir. Ama Orta Doğu'daki gelişmeler dikkate alınınca, bizim ortaya koyduğumuz terörsüz bölge ve terörsüz Türkiye hedefinin ne kadar hayati bir mesele olduğu çok daha açık bir biçimde ortaya çıkar. Etrafındaki, ülkendeki sorunu çözeceksin ki birlikte işbirliği yapıp geleceğe yönelik bir perspektif ortaya koyabilesin. İşte bu anlayışla Türkiye'de biz bölgenin, Türkiye'nin ve diğer ülkelerin de terörden arındırılmasını önümüzdeki dönem için en önemli kazanım olduğunu düşünüyoruz ve bunu başarıp politikalarımızı daha net ve berrak bir biçimde ortaya koyma fırsatı bulacağız."

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Gelecekteki bu belirsizlik döneminde en etkili inisiyatif alabilmenin yolunun güçlü bir toplumsal dayanışma, güçlü bir birey inşa etmek olduğunu belirten Ala, "Bu toplumsal dayanışmaların her ülkede, burada temsilcileri bulunan Türk coğrafyasındaki ve bölgemizdeki her ülkede arzu ettiğimiz şekilde sağlanabilmesinin en önemli adresi Ahi Evran ve onun ilkeleridir." dedi.

Ala, kendisiyle barışık kişiyi inşa etmenin en önemli adresinin ise Ahmet Yesevi olduğunu sözlerine ekledi.

AHİLİK, İNSANLIĞIN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASI LİSTESİ'NE ALINACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ise yaptığı konuşmada Ahilik Haftası vesilesiyle Türkiye'de ilk kez böyle bir program düzenlendiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk dünyası çalışmalarına verdiği destekten ötürü teşekkür eden Zorlu, "Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü: Ahilik" kitabı ile "Ahmet Yesevi'den Ahi Evran'a" belgesel filminin Türkistan şehrinde doğduğunu belirtti.

Zorlu, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Türkistan Valiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumda Anadolu ile Türkistan ve Hoca Ahmet Yesevi ile Ahi Evran arasındaki düşünce birlikteliğinin ele alındığını ve önemli bulgulara ulaşıldığını anlattı.

Ahmet Yesevi'nin emeğin kutsallığı, insan sevgisi, kadına saygı ve birlik temelli anlayışıyla geniş coğrafyalarda önemli bir kültürel zemin oluşturduğunu söyleyen Zorlu, Ahi Evran'ın ve Ahilik geleneğinin önemine dikkati çekti.

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Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu çalışmaları yürütürken, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, geniş gönül coğrafyamızı her anlamda dünyaya da gösterecek bir iradenin de temsilcileri olmaya çalışıyoruz. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile çok sıkı bir işbirliği içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımızdan aldığımız onay çerçevesinde şöyle bir düşünceyi hayata inşallah geçiriyoruz. Bugün Türkiye'nin envanterinde olan Ahiliği İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne, hemen ardından da inşallah Dünya Mirası Listesi'ne alarak, Türk Devletlerimizin Kültür Bakanlıklarıyla da birlikte çalışarak inşallah bunu ortaklaşa şekilde dünyaya hep birlikte sunalım, bunu başaralım istiyoruz."

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"TÜRK DEVLETLERİ ARASINDA DİJİTAL TİCARETİ BAŞLATACAK BİR PLATFORMU DA HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Bu yıl Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet Başkanları Zirvesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirileceğini anımsatan Zorlu, Türk dünyasında mesleki ve teknik eğitim ile çıraklık sistemlerinde Ahilik ilkelerinin temel alınmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Türk devletlerinin toplam milli hasılasının yaklaşık 2,2 trilyon dolara ulaştığını aktaran Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ekosistem tahminlerimize göre önümüzdeki 5 yıl içerisinde dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi haline gelecektir. Yaklaşık 200 milyon nüfusumuzla şu an dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 4'ü bu devletlerimizin dış ticaretiyle oluşmaktadır. Ancak bu elbette bizim için yeterli değildir. Şu an devletlerimiz arasındaki ticaret hacmi, kendi dış ticaretlerimizin yüzde 8,5'i kadardır. Bunu çok daha ileri noktaya götürmemiz lazım.

İşte bu anlamda güzel bir gelişme yaşandı ve Türk Devletleri arasında Dijital Ekonomi Anlaşması imzalandı. Ve bu parlamentolarımızda aşama aşama onaylanıyor. Türkiye Cumhuriyeti de bunu onayladı. İnşallah yakın bir zamanda zirvemizin ardından Türk devletleri arasında dijital ticareti başlatacak bir platformu da hayata geçiriyoruz. Bunun müjdesini de buradan vermek istiyorum. Şu an 3 milyonu aşkın şirketimizin yüzde 76'sı manuel olarak bu dış ticaret işlemlerini yapıyor. Bu platform hayata geçtikten sonra inşallah dünyada hem kendi ürünlerimizi başlı başına birbirimize ihraç ve ithal etme imkanı bulacağız hem de bütün dünyaya dijital anlamda çok daha hızlı bir biçimde bu transferleri gerçekleştirebileceğiz."

Programın açılışında Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev de konuştu.

"Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü: Ahilik" kitabının tanıtıldığı ve Ahmet Yesevi'den Ahi Evran'a belgesel filminin gösteriminin yapıldığı program, panel oturumuyla devam etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BAŞYAZISINDAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kitabın başyazısında şu ifadeleri kullandı:

"Balkanlardan Orta Asya'ya Kafkasya'dan Afrika'ya uzanan o devasa gönül coğrafyasını asırlar boyunca ayakta tutan en mühim unsur, bizi biz yapan ortak kültürel değerlerimize olan güçlü aidiyetimizdir. Bu aidiyetin en müşahhas, en köklü ve cemiyet hayatımızı derinden şekillendiren nişanelerinden biri de şüphesiz Ahilik geleneğidir. Ahilik, salt bir esnaf ve sanatkar örgütlenmesi olmanın çok ötesindedir. İnançta sebatı, dilde açıklığı, sözde düzgünlüğü ve malda helalliği esas alan, ticareti ve emeği yüksek bir ahlak nizamıyla teçhiz eden eşsiz bir medeniyet tasavvurudur.

Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin ocağında ilim, irfan ve kardeşlikle yanan meşale, Ahi Evran-ı Veli'nin rehberliğinde Anadolu'yu mayalamış, topyekun bir medeniyetin manevi ve iktisadi direncini oluşturmuştur. Ahi Evran'ın, 'Hak ile sabır dileyip gelen bizdendir, akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir' şeklindeki derin hikmeti, yüzyıllar boyunca zanaatın, üretimin ve toplumsal barışın temel dayanağı olmuştur. Türkiye Yüzyılı'nın ve Türk Dünyası Asrı'nın inşasında, küresel adaletsizliklere, vahşi rekabete ve merhametini yitirmiş modern iktisadi çarklara karşı vereceğimiz en güçlü cevap, ecdadımızın Ahilik şuurunu çağdaş bir vizyonla yeniden ihya etmektir."