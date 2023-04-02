Türkevi’nde UNICEF kabulü

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Erdoğan, sosyal medya hesabından Russell ile New York’taki Türkevi’nde bir araya geldiğini açıkladı ve şu sözleri paylaştı: “UNICEF İcra Direktörü Catherina Russell’ı Türkevi’nde ağırlamaktan memnun oldum. UNICEF İstanbul Küresel Ofisi kurulması yönünde imzalanan anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemiz için son derece önem arz eden bu gelişmenin, UNICEF ile küresel işbirliklerini arttıracağına inanıyorum. Bu vesileyle, SıfırAtık İyi Niyet Beyanı’nı da imzalayarak desteğini belirten Bayan Russell’a gelecek nesillerimiz adına teşekkür ediyorum. Her çocuğun daha temiz ve yaşanabilir bir dünya umudu olsun diye mücadelemizi sürdüreceğiz.”