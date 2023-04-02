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Türkevi’nde UNICEF kabulü

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#UNICEF#Catherine Russell
Türkevi’nde UNICEF kabulü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell ile görüştü.

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Erdoğan, sosyal medya hesabından Russell ile New York’taki Türkevi’nde bir araya geldiğini açıkladı ve şu sözleri paylaştı: “UNICEF İcra Direktörü Catherina Russell’ı Türkevi’nde ağırlamaktan memnun oldum. UNICEF İstanbul Küresel Ofisi kurulması yönünde imzalanan anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemiz için son derece önem arz eden bu gelişmenin, UNICEF ile küresel işbirliklerini arttıracağına inanıyorum. Bu vesileyle, SıfırAtık İyi Niyet Beyanı’nı da imzalayarak desteğini belirten Bayan Russell’a gelecek nesillerimiz adına teşekkür ediyorum. Her çocuğun daha temiz ve yaşanabilir bir dünya umudu olsun diye mücadelemizi sürdüreceğiz.” 

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#Emine Erdoğan#UNICEF#Catherine Russell

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