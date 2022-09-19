Türkevi’nde önemli temaslar

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’deki temasları sırasında önemli görüşmeler yapacak.

New York’ta düzenlenen BM 77’nci Genel Kurulu görüşmeleri için kalabalık bir heyetle ABD’de bulunan Erdoğan, “İç İçe Geçmiş Sınamalara Dönüştürücü Çözümler için Dönüm Noktası” temasıyla gerçekleştirilen toplantı kapsamında yarın liderlere seslenecek. Burada reform önerilerini tekrarlaması beklenen Erdoğan, New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşecek. Erdoğan-Guterres görüşmesinde başta Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere, tahıl koridorunun işleyişi ve BM reform önerisi gündeme gelecek.

BIDEN’IN RESEPSİYONU

Türkevi’nde ABD’de faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek olan Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek akşam yemeğine de katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türkevi’nde Amerikan Yahudi toplumu çatı kuruluşları temsilcilerini kabul edecek.

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İSRAİL BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞME

Erdoğan, yoğun geçecek ikili görüşme trafiği kapsamında birçok ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmelerde bulunacak. Erdoğan, görüşmelerini geçtiğimiz yıl açılan BM Binası’nın tam karşısındaki Türkevi’nde gerçekleştirecek. Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid, Japonya Başbakanı Fumio Kişida ve göreve yeni başlayan Birleşik Krallık Başbakanı Elizabeth Truss’u kabul edecek. Erdoğan’ın Lapid’le görüşmesinde iki ülke siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeler de ele alınacak. ABD temaslarının son günü olan 21 Eylül’de ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin heyet başkanları onuruna Amerika Doğa Tarihi Müzesi’nde vereceği resepsiyona katılacak olan Erdoğan, önde gelen ABD’li işadamlarıyla da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarının son gününde FIFA Başkanı Gianni Infantino ile de görüşme yapacak.

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F-16 VE SURİYE MESELESİ

ABD temaslarında masadaki en önemli başlıklar ise bir süredir gündemde olan F-16 meselesi, Washington’un Suriye’de terör örgütlerine verdiği destek, SDG ile yapılan ortak tatbikat ve Yunanistan’ın Ege’deki tacizleri olacak. Erdoğan görüşmelerde F-16 meselesinde Türkiye’nin taleplerinin karşılanmasını, başta Suriye’de olmak üzere terör örgütlerine verilen desteğin sonlandırılmasını ve yatırımların artırılmasını isteyecek.