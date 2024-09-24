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Türkevi’nde BM’den ‘Sıfır Atık’ imzası

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#BM
Türkevi’nde BM’den ‘Sıfır Atık’ imzası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 07:00

Cumburbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile görüşen Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs, “Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı”nı imzaladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM 79. Genel Kurulu dolayısıyla ABD’ye gelen Emine Erdoğan, Sachs’ı New York’taki Türkevi’nde karşıladı. BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan ile Sachs arasındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede Sachs’ın, 150 ülkeden 2 bin üniversiteyi içeren Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı’yla “Sıfır Atık” projesine sunabilecekleri katkıları ele aldıklarını, bu konudaki liderliğinden dolayı Emine Erdoğan’ı takdirle karşıladığını söylediği belirtildi. Görüşmenin ardından Sachs, 2023’de BM 78. Genel Kurulu’nda küresel imzaya açılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk imzacısı olduğu “Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı”nı imzaladı. 

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#BM

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