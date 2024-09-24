Türkevi’nde BM’den ‘Sıfır Atık’ imzası

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM 79. Genel Kurulu dolayısıyla ABD’ye gelen Emine Erdoğan, Sachs’ı New York’taki Türkevi’nde karşıladı. BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan ile Sachs arasındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede Sachs’ın, 150 ülkeden 2 bin üniversiteyi içeren Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı’yla “Sıfır Atık” projesine sunabilecekleri katkıları ele aldıklarını, bu konudaki liderliğinden dolayı Emine Erdoğan’ı takdirle karşıladığını söylediği belirtildi. Görüşmenin ardından Sachs, 2023’de BM 78. Genel Kurulu’nda küresel imzaya açılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk imzacısı olduğu “Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı”nı imzaladı.