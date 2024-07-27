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Türkeş’ten Kavala’ya ziyaret açıklaması

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#Osman Kavala#Tuğrul Türkeş#Yılmaz Tunç
Türkeş’ten Kavala’ya ziyaret açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 07:00

Osman Kavala ve Gezi tutuklularını ziyaret etmek için 19 Temmuz’da dilekçe veren Tuğrul Türkeş, değerlendirme aşamasında olduklarını açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a “Hak arayışına engel olmamalı” yanıtını verdi.

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AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, sosyal medya hesabından “Zorunlu bir açıklama” başlığıyla yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: Sayın Adalet Bakanımızın davanın içeriği ile alakalı açıklamaları şık ve yerinde olmamıştır. Adalet Bakanı hak arayışlarına engel olmamalıdır. Zaten ben, bu tutuklu sanıkları “Ziyaret edeyim, gitmişken de ellerinden tutup alıp getireyim” demedim. Keza yargılanma usul ve esasları ve/veya yargı süreci ve/veya tutuksuz yargılama imkânlarının olup olmadığını da sormuş değiliz. Talebimiz Gezi Parkı davası kapsamındaki yargılamaları süren tutuklu sanıklardan 5 kişiyi Bakanlık takdirinde ve yasal sınırlar içinde ziyaret etmekten ibarettir.

Adalet Bakanımız  başvuruyu tarafsız bir şekilde yönetmesi gerekirken tam tersine dosyayı sümen altı etmeye yönelik açıklama, değerlendirme yapma cihetine gitmiştir.”

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#Osman Kavala#Tuğrul Türkeş#Yılmaz Tunç

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