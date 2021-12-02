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Türkeş’i anma gerilimi tırmanıyor

#Alparslan Türkeş Vakfı#Toplantı#MHP
Türkeş’i anma gerilimi tırmanıyor

Alparslan Türkeş Vakfı’nın anma toplantısıyla başlayan gerilim, MHP, İYİ Parti ve CHP’lilerin karşılıklı açıklamalarıyla tırmanmaya devam ediyor.

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Dün de MHP’li iki isim konu hakkında açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın:Toplantı, Yenimahalle’de bizzat Mansur Yavaş’ın katkılarıyla kiralanan bir salonda tertip edilmiştir. MHP ve ülkücü harekete rağmen düzenlenen bu alternatif anma toplantısı, düpedüz bir tertiptir. Görünürdeki tertipçi, Başbuğumuzun adını kullanan bir vakıftır. Tefrika toplantısının tertipçileri arasında, bazıları vakfın üyesi de olan İP’lilerin varlığı dikkati çekmektedir. Paravan Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreteri Alparslan Yılmaz’ın ve İP sözcülerinin açıklamaları, bu organik kirli ilişkiler ağını ele vermektedir. Mansur Yavaş ise perde arkasından hem malî hem siyasi destek vermektedir. Mansur Yavaş artık hasmımızdır ve ülkücü hareketin nefesi ensesindedir.”

‘O SÖZLER HÜKÜMSÜZ’

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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: “Ülkücü-Milliyetçi Hareket’in sinir uçlarıyla oynayan ‘eski’ler, geçmişten bugüne CHP’nin tahsis ettiği salonları karargâh olarak kullanmıştır. Şehrin sorunlarına odaklanmak yerine camiamız üzerinde kumpaslar peşinde koşan Belediye Başkanı sıfatlı bir kendini bilmezin MHP aleyhine olan faaliyetlerinden haberdarız. Genel Başkanımızın sözleri üzerinden ‘tehdit’ yaygarası koparıp haddini aşan sözler söylemeye kalkan ve Belediye Başkanlarının arkasında olduklarını söyleyen CHP sözcülerine ağızlarından çıkan sözlere hâkim olmalarını tavsiye ediyoruz. Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanımızın sözleri için ‘Akıl alır gibi değil’ demesi hükümsüzdür. Bilinmesi gereken bir diğer önemli husus da Sayın Genel Başkanımızın, ülkücü kimliğinin gereği olarak kimseyi tehdit etmeyeceğidir.”

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#Alparslan Türkeş Vakfı#Toplantı#MHP

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