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Türkeş’e karanfil

Güncelleme Tarihi:

#MHP#Devlet Bahçeli#Hisarcıklıoğlu
Türkeş’e karanfil
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazını Ankara’da Hisarcıklıoğlu Beştepe Camisi’nde kıldı.

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Ardından da partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki anıtmezarını ziyaret etti. Bahçeli dua edip, Türkeş’in mezarına karanfil bıraktı, su döktü. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “6 Şubat’tan bugüne kadar geçen süre içerisinde mübarek ramazan ayını da kapsayan bir süreç. Acılı, hüzünlü geçen bir süreç. Ama milletçe bir bayrama erişmenin getirdiği ayrı bir mutluluk da var. Şu an için Türkiye’de hayat normalleşiyor. Milletimiz umutla geleceğe bakıyor. Bayram sonrası gelişmeleri dikkate aldığımızda, Türkiye aynı zamanda millet iradesine başvuracak bir süreci yaşıyor. Zannediyorum Türk milleti önemli kararlar almak suretiyle Türkiye’deki bu acılı, hüzünlü, bütün süreleri aşacak ve milletçe güler yüzlü bir topluluk haline gelebilecek şartlar oluşacaktır. O bakımdan milletimizin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, huzur içerisinde kaynaşmış, bütünleşmiş, her türlü yanlış ifadelerden uzaklaşmış bir Türkiye ile 14 Mayıs’a ulaşmanın da gayreti içerisinde olmalıyız.” 

 

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#MHP#Devlet Bahçeli#Hisarcıklıoğlu

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