Türkeş anması

Haberin Devamı

MHP kurucusu ve eski Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki anıtmezarında ölümünün 25’inci yılında anma töreni düzenlendi. Anmaya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanı sıra MHP’nin kurucularından ve Türkeş’in yakın arkadaşlarından Ali Reşat Yılmazbilen ile parti yetkilileri katıldı. Bahçeli, ziyaretin ardından beraberindekilerle anıtmezardan ayrıldı. MHP Lideri Devlet Bahçeli , daha sonra yayınladığı mesajda da özetle şunları kaydetti:

MİLLİYETÇİLİKTE ÇIĞIR AÇTI

“Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey partimizin kurucu genel başkanı sıfatıyla milliyetçi-ülkücü hareketin hafızasında sönmeyecek meşale olmuş, haklı ve haysiyetli mücadelesiyle de milli gönüllerde silinmeyecek izler bırakmıştır. Türk milliyetçiliği evvela Merhum Ziya Gökalp’in duyuş ve dokunuşuyla sistemleşmiş, ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tasarruf ve tercihiyle devletin kuruluş temeli olarak tezahür etmiş, daha sonra da Merhum Türkeş Bey’in marifetiyle bir hareket biçimini alarak milli varlıkla buluşmuştur. Merhum Türkeş Bey, Türk milliyetçiliğinin siyasi ve toplumsal alana indirilmesine önayak olmuş, bu kapsamda bir çığır açmıştır. İtidalli ve ihtiyatlı siyasetiyle, döneminde sağduyunun ve uzlaşmanın iradeli ismi olarak simgeleşmiştir. MHP, onun en büyük eseridir. Elbette bu eserlerle ne kadar övünsek azdır.”

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI’NDAN TÜRKEŞ İÇİN ANMA MESAJI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucu genel başkanı Alpaslan Türkeş’in 25’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından anma mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, “Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alpaslan Türkeş’i ahirete irtihalinin 25’inci yıldönümünde rahmetle, hayır dua ile yad ediyorum. Mekanı cennet olsun…” ifadelerini kullandı. (Aziz ÖZEN / İSTANBUL)