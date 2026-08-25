Türker Ertürk hakkında istenen ceza belli oldu

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İddianamede, Ertürk'ün "basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği tarafından rapor hazırlandığı belirtilen iddianamede, söz konusu videoda Ertürk'ün "Bakın artık iktidar değişecek ama acılı ama acısız iktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli. Siz de ben de tabii ki herkes de onun için Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) vicdanlarına göre ve hukuka göre karar vermelerini bekliyoruz. Yoksa ileride müşkülat yaşarız ülkece, diye düşünüyorum. Yarın bir gün eğer biz demokratik girişimlerde bu iktidarı düşüremezsek Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılacak." şeklinde beyanlarda bulunduğu, video içerisinde sunucunun "Elbette bedelini biliyorlardır. Değil mi efendim?" sorusuna onaylama şeklinde cevap verdiği aktarıldı.

Haberin Devamı

İddianamede, "Her ne kadar şüpheli tevil yoluyla ikrar içeren savunmasında suça konu videoların üzerinden zaman geçtiğini beyan etmişse de görsel basın ve sosyal medyada paylaşılan ve silinmeyerek yayınlanmaya devam eden suç içerikli paylaşıma ilişkin eylemlerin temadi eden suç kapsamında kaldığına" yönelik değerlendirme yapıldı.

Şüpheliye ait videonun sosyal medyada paylaşımlarının devam ettiği, bu hususun araştırma raporuyla tespit edildiğine dikkati çekilen iddianamede, temadinin (bir hukuka aykırı durumun kesintisiz biçimde sürmesi) yapılan ilk işlemle kesileceği, bu nedenle şüphelinin temadi eden eyleminin gözaltı talimatı neticesinde kesildiği, bunun suç tarihi olduğunun kabulünün gerektiği vurgulandı.

İddianamede, "şüphelinin iktidarın değişmesi halinde YSK dahil tüm Türk halkının zorluk yaşayacağı, demokratik girişimle iktidarın düşmemesi halinde Türk halkının uluslararası girişimlerle cezalandırılacağını beyan etmek ve sunucunun bu durumun bir bedeli olacağına ilişkin beyanını onaylamak suretiyle topluma yönelik sair tehditte bulunduğuna" ilişkin değerlendirmeye yer verildi.

Haberin Devamı

"EYLEMİNİ TV KANALINDA ALENEN GERÇEKLEŞTİRDİ"

Şüpheli Ertürk'ün bu eylemlerinin halk arasında korku ve panik yaratacak şekilde somut durum isnadı içerdiği ve eylemlerin herkese açık bir televizyon kanalında canlı yayında alenen gerçekleştirildiğinin altı çizilen iddianamede, eylemin "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçu kapsamında kaldığına işaret edildi.

Ertürk'ün "basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilen iddianame Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.