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Türker Ertürk davasında karar açıklandı: 2 yıl 2 ay hapis cezası ve tahliye

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#Türker Ertürk#Tahliye#Ceza
Türker Ertürk davasında karar açıklandı: 2 yıl 2 ay hapis cezası ve tahliye
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 16:31

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, yargılandığı davanın ilk duruşmasında 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılırken, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

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Emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün sanal medya hesabından paylaştığı video içeriklerinde 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' ve 'Suç işlemeye tahrik' suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar yargılandığı davanın ilk duruşması, Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya Ertürk, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ertürk’ün avukatları da duruşmada hazır bulundu. Ertürk, savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Türker Ertürk davasında karar açıklandı: 2 yıl 2 ay hapis cezası ve tahliye

TUTUKLU BULUNDUĞU SÜRE NEDENİYLE TAHLİYE KARARI

Mahkeme kararında Türker Ertürk'e 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verilmesine hükmetti. Öte yandan tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulunduran mahkeme heyeti Ertürk'ün tahliye edilmesine karar verdi.

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