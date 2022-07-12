Türker Çulha'nın ölümünde acılı aileden 'havuzda ihmal' iddiası

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Olay, 2 Temmuz'da Pınar Mahallesi'ndeki rezidansta meydana geldi. Site sakinlerinden Türker Çulha, arkadaşları ile birlikte havuza girdi. Bir süre yüzdükten sonra yorulan Çulha, havuzdan çıktıktan sonra ıslak hali ile aydınlatma direğine yaslandı. Bu sırada Çulha, elektrik akımına kapıldı. Çulha'yı gören site görevlileri, akımı kesip 112 Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Türker Çulha, aynı gün hayatını kaybetti. İşlemlerinin ardından Çulha'nın cenazesi, 3 Temmuz'da kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

'BURADA BİR İHMAL SÖZ KONUSU'

Olaydan sonra polise giderek site yönetiminden şikayetçi olan aile, ihmali olanların cezasını çekmesini istedi. Türker'in dayısı Ali Sedat Şenler, "Annesinin tek çocuğuydu. Annesi yaşama sevincini kaybetti. Türker, ailemizin tek erkek torunuydu. Eğer bu havuzda bir ihmal olmasaydı; ölüm de olmazdı. Burada bir ihmal söz konusu. Site yönetiminden şikayetçi olduk. Bu işin sonucunda bir şey suçlu çıkmasa bile, elimizden geleni yapacağız" dedi.

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'KALP MASAJI YAPTIKLARINDA ÖLDÜĞÜNÜ ANLADIM'

Dede Orhan Şenler ise olayın ardından hemen havuz başına gittiklerini belirterek, "Türker'e elektrik çarptıktan sonra aşağıya koştuk. Ambulans geldiğinde torunumu yerde yatarken gördüm. Komşumuz, elektrik çarptığında Türker'i hortumla çekip kurtarmaya çalışmış. Kalp masajı yaptıklarında öldüğünü anladım. Bu olayda kim sorumluysa, gereken neyse yapılmalı" diye konuştu.