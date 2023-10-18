Türkçe’yi 100 kelimeyle konuşuyorlar

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Ankara’da düzenlenen İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi ve Ödül Töreni’nde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha önce 45 olan sınıf geçme puanının Türkçe dersi için 70’e yükseltilmesinin öğrenciler tarafından tepki çektiğini hatırlatarak, şunları söyledi: “Türkiye’de sokağa çıkın, kime sorarsanız sorun size diyecek ki, yabancı dil eğitimini veremiyoruz. Biz de şöyle düşünüyoruz. Acaba bizim gençlerimiz ortalama kaç kelime ile konuşuyor? Ortalama gündelik dilde 100 kelime civarında bir kelime haznesiyle konuşan bir çocuğun, 300-500 kelimeli bir kelime haznesiyle yabancı dille konuşmasını beklemek doğru mu arkadaşlar? Dolayısıyla önce çocuklarımızın, gençlerimizin anadilini, anadil becerilerini geliştirmelerini arzu ediyoruz. Bunu yaparsak sadece yabancı dil değil, onun dışındaki derslerinizi de daha kolay anlayacaksınız. Okulu bitirdikten sonra iş sınavlarına gireceksiniz. Bu sınavlarda ana dil becerilerinizin güçlü olması, size çok ciddi şekilde katkı verecek.”

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ANA DİLİ GELİŞTİRECEĞİZ

Tekin, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) gibi sınavlarda öğrencilerin en çok zorlandığı soruların paragraf soruları olduğunu da vurgulayarak, “Gençlerimizin en çok kullandıkları kavramlardan bir tanesi; ‘Beni anlamıyorsunuz, beni kimse anlamıyor.’ Belki de kendinizi ifade edemiyorsunuzdur. Hayattaki her türlü mücadelenizde, kendinizi rahatça ifade edebilesiniz diye ana dil becerilerinizi geliştirmek istiyoruz. İnanın birkaç yıl sonra bize dua edeceksiniz” dedi.Konuşmaların ardından sergide çalışmaları yer alan ve dereceye giren öğrencilere 40 bin ile 12 bin TL arasında para ödülü verildi. m DHA