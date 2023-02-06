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Turkcell’den deprem bölgesindeki kullanıcılarına ücretsiz görüşme ve internet desteği

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#Turkcell#Deprem#İnternet
Turkcell’den deprem bölgesindeki kullanıcılarına ücretsiz görüşme ve internet desteği
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 12:32

Turkcell, deprem bölgesinde iletişim ihtiyaçlarının kesintisiz bir şekilde sağlanabilmesi adına çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Afet bölgesindeki kullanıcılarımıza ücretsiz görüşme, SMS ve internet içeren “Acil İletişim Paketi” ile bölgedeki arama kurtarma ekiplerine “Kahraman Paketi” tanımlayarak iletişim desteği veriyoruz” denildi.

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Turkcell, deprem bölgesindeki kullanıcılarına ücretsiz görüşme, SMS ve internet desteği sağlıyor. Şirketten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Turkcell olarak tüm imkanlarımızla deprem bölgesindeki insanlarımızın iletişim ihtiyaçlarını kesintisiz sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca borcu nedeniyle kapalı olan müşterilerimizin hatları acil iletişim ihtiyaçlarının karşılanması için açılarak paket tanımlamaları gerçekleştirilmiştir. Afette zarar gören baz istasyonlarımızı hızla hizmete alırken, bölgeye çok sayıda mobil baz istasyonu, jeneratörler, uydu hizmeti verebilen mobil araçlar ve çevre illerden ekipler sevk ediyoruz. Bu zor günlerde depremden etkilenen illerimizdeki vatandaşlarımıza destek olmak için elimizdeki tüm imkanları seferber etmeyi sürdüreceğiz. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz

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#Turkcell#Deprem#İnternet

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