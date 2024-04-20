Türkçe sınavları başlıyor

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında Türkçenin korunması ve geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı, öğrencilerin ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerindeki öğrenim süreçleri boyunca kazandıkları okuma, dinleme, konuşma, yazma dil becerilerinin ölçülmesi için gerçekleştirilen bir izleme sınavı olma özelliği taşıyor.

Sınavda yer alan açık uçlu sorulara verilen öğrenci cevapları elektronik ortamda alan uzmanları tarafından puanlanacak. Bu araştırmadan elde edilen sonuçların öğrencilerin sahip olduğu bilgi ve becerilere yönelik önemli bulgular sunması hedefleniyor. İki yıllık döngülerle uygulandığı için araştırmadan elde edilecek sonuçlar, önceki döngülerle karşılaştırmalı veriler sunma fırsatı verecek.