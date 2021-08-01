Türkçe Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Türkçe Öğretmenliği... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Türkçe Öğretmenliği taban puanları nedir? İşte detaylar...





Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 5 432,92749 3353 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 8 432,80589 3365 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 422,98194 5250 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 408,44134 8996 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 55 407,5859 9416 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 80 405,86946 10258 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 80 404,81679 10774 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 403,72496 11310 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 9 401,48466 12409 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 8 400,08664 13094 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 80 398,30087 13971 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 9 398,02967 14104 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 395,70959 15242 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 394,42676 15871 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 40 393,78991 16183 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 45 393,3379 16405 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 393,25767 16444 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 391,67225 17222 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 30 390,62313 17737 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 389,69119 18309 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 388,9731 18928 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 387,66918 20052 MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 387,07193 20567 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 40 385,93743 21546 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 385,2713 22120 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 384,38283 22886 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 384,18738 23055 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 383,57519 23583 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 383,40865 23726 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 382,81247 24240 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 382,55973 24458 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 381,35747 25495 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 379,35959 27218 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 379,31548 27256 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 40 379,14336 27404 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 377,84953 28520 TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 377,63676 28703 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 377,49776 28823 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 377,05224 29207 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 376,69754 29513 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 376,40843 29763 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 376,33511 29826 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 375,9071 30195 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 375,09491 30895 ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 374,86779 31091 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 374,33057 31554 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 55 374,31351 31569 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 70 374,20956 31659 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 373,79937 32012 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 373,70877 32090 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 40 373,40759 32350 UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 373,37828 32375 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 373,12333 32595 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 373,09631 32619 SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 372,96055 32736 AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 372,91104 32778 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 372,63436 33017 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 372,09172 33485 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 371,88918 33659 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 371,81173 33726 SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 371,67313 33846 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 371,09561 34344 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 370,80983 34590 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 370,74486 34646 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 370,67282 34708 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 370,60164 34770 BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 370,3433 34992 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 370,28019 35047 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 370,25183 35071 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 370,21949 35099 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 369,94082 35374 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 369,74205 35663 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 369,42522 36123 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 369,14846 36524 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 368,89072 36898 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 367,91672 38312 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 7 365,33187 42063 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 30 361,79607 47195 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 15 358,90638 51389 ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 6 350,87728 63041 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 15 349,7824 64805 KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 3 345,68477 74047 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 42 343,12059 79830 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 12 342,40302 81448 GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 3 341,16642 84237 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 51 340,20108 86414 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 25 330,96801 107238 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 45 329,32073 111623 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 51 324,61728 126870 GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 13 322,69731 133094 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 2 319,73016 142712 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 30 314,09117 160992 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 10 306,3937 190084 KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 17 296,15265 235041 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 15 290,61878 259333 ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 23 289,10433 266999 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 13 285,41016 287412 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 6 284,00461 295178 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 15 283,39221 298562 ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 7 Tercih

Edilmedi Tercih

Edilmedi ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 3 Tercih

Edilmedi Tercih

Edilmedi ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) Türkçe Öğretmenliği (%25 İndirimli) SÖZ 5 Tercih

Edilmedi Tercih

Edilmedi ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 1 Tercih

Edilmedi Tercih

Edilmedi

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