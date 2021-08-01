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Haber Giriş: 01.08.2021 - 11:44 | Son Güncelleme:

Türkçe Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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Türkçe Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıkladı. Sonuçların duyurulmasının ardından da tercih dönemi başlayacak. Bu süreçte tercih edilecek bölümlerin taban puanları da araştırılıyor. Peki Türkçe Öğretmenliği taban puanları kaç? İşte Türkçe Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Türkçe Öğretmenliği... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Türkçe Öğretmenliği taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Türkçe Öğretmenliği (Burslu)SÖZ5432,927493353
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Türkçe Öğretmenliği (Burslu)SÖZ8432,805893365
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ60422,981945250
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ60408,441348996
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ55407,58599416
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ80405,8694610258
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ80404,8167910774
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ60403,7249611310
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)Türkçe Öğretmenliği (Burslu)SÖZ9401,4846612409
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)Türkçe Öğretmenliği (Burslu)SÖZ8400,0866413094
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ80398,3008713971
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Türkçe Öğretmenliği (Burslu)SÖZ9398,0296714104
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ60395,7095915242
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ60394,4267615871
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ40393,7899116183
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ45393,337916405
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ50393,2576716444
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ50391,6722517222
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ30390,6231317737
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ50389,6911918309
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ60388,973118928
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ60387,6691820052
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ60387,0719320567
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ40385,9374321546
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ60385,271322120
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ60384,3828322886
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ60384,1873823055
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ50383,5751923583
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ50383,4086523726
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ60382,8124724240
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ60382,5597324458
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ60381,3574725495
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ50379,3595927218
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ60379,3154827256
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ40379,1433627404
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ60377,8495328520
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ60377,6367628703
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ60377,4977628823
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ50377,0522429207
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ50376,6975429513
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ60376,4084329763
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ50376,3351129826
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ50375,907130195
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ60375,0949130895
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ50374,8677931091
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ60374,3305731554
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ55374,3135131569
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ70374,2095631659
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ60373,7993732012
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ50373,7087732090
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ40373,4075932350
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ50373,3782832375
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ50373,1233332595
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ60373,0963132619
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ60372,9605532736
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ50372,9110432778
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ50372,6343633017
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ50372,0917233485
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ50371,8891833659
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ50371,8117333726
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ50371,6731333846
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ60371,0956134344
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ50370,8098334590
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ60370,7448634646
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ60370,6728234708
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ60370,6016434770
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ50370,343334992
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ50370,2801935047
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ60370,2518335071
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ50370,2194935099
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ50369,9408235374
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ50369,7420535663
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ60369,4252236123
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ50369,1484636524
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ60368,8907236898
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ50367,9167238312
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)Türkçe Öğretmenliği (Burslu)SÖZ7365,3318742063
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ30361,7960747195
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)Türkçe Öğretmenliği (Burslu)SÖZ15358,9063851389
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Türkçe Öğretmenliği (Burslu)SÖZ6350,8772863041
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)Türkçe Öğretmenliği (Burslu)SÖZ15349,782464805
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Türkçe Öğretmenliği (Burslu)SÖZ3345,6847774047
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ42343,1205979830
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)Türkçe Öğretmenliği (Burslu)SÖZ12342,4030281448
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Türkçe Öğretmenliği (Burslu)SÖZ3341,1664284237
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ51340,2010886414
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Türkçe Öğretmenliği (Burslu)SÖZ25330,96801107238
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ45329,32073111623
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ51324,61728126870
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ13322,69731133094
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)Türkçe Öğretmenliği (Ücretli)SÖZ2319,73016142712
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ30314,09117160992
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)Türkçe Öğretmenliği (Ücretli)SÖZ10306,3937190084
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ17296,15265235041
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ15290,61878259333
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ23289,10433266999
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ13285,41016287412
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ6284,00461295178
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)Türkçe Öğretmenliği (Ücretli)SÖZ15283,39221298562
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA)Türkçe Öğretmenliği (Ücretli)SÖZ7Tercih
Edilmedi		Tercih
Edilmedi
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA)Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ3Tercih
Edilmedi		Tercih
Edilmedi
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA)Türkçe Öğretmenliği (%25 İndirimli)SÖZ5Tercih
Edilmedi		Tercih
Edilmedi
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Türkçe Öğretmenliği (Ücretli)SÖZ1Tercih
Edilmedi		Tercih
Edilmedi

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