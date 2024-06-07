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Türkçe öğretmenini canice katletmişti... Yemek yerken yakalandı! Kan donduran sözler

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#Öğretmen#Cinayet#İstanbul
Türkçe öğretmenini canice katletmişti... Yemek yerken yakalandı Kan donduran sözler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 13:15

İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 44 yaşındaki Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz'ı öldürdüğü iddia edilen şüpheli Adem G. polis tarafından bir lokantada yemek yerken gözaltına alındı. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere "Bu bir kan davası. Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum" dediği öğrenildi. Şüpheli zırhlı araçla adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili bir kişinin daha arandığı tespit edildi.

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Fatih, Topkapı Mahallesi, Bican Bağcıoğlu Sokak'ta dün otomobiliyle ilerleyen öğretmen Abdulbaki Durmaz bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Türkçe öğretmeni hastanede hayatını kaybetti. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, cinayetin sebebinin kan davası olduğu tespit edildi. Batmanlı iki aşiret arasında 2017 yılından beri süre gelen kan davası sonucu birçok kişinin öldürüldüğü ve yaralandığı tespit edildi. Son saldırıyı ise karşı aşiretten Adem G.'nin kardeşi ile birlikte gerçekleştirdiği belirlendi.

"YAPTIĞIMIN KÖTÜ BİR ŞEY OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Polis peşine düştüğü şüphelinin izini bir lokantada buldu. Yemek yiyen Adem G. içeri giren polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere "Bu bir kan davası. Yaptığımın kötü bir şey olduğunu biliyorum" dediği öğrenildi.

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Türkçe öğretmenini canice katletmişti... Yemek yerken yakalandı Kan donduran sözler

Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Adem G., emniyetteki sorgusunun ardından zırhlı polis aracıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelinin "Susma" hakkını kullanarak ifade vermediği öğrenildi. Yetkililer saldırısı sırasında Adem G.'nin yanında bulunan ve olay yerine gelip ardından da kaçtığı taksiyi kullanan kardeşinin yakalanması için operasyonlara devam edildiğini belirtti.

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#Öğretmen#Cinayet#İstanbul

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